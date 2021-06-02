Хакеры из России "положили" заводы крупнейшего в мире мясокомбината JBS: цены могут вырасти

В понедельник JBS остановила работу на своих заводах в Австралии, а во вторник – в США, где на компанию приходится 20% всего производства говядины и свинины. В Белом доме заявили, что по всем признакам хакерская группировка действовала из России.

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Цены на мясо могут вырасти

В компании сообщили, что привлекли резервные IT-системы и планируют возобновить работу большинства американских подразделений в среду.

Между тем, по данным министерства сельского хозяйства США, 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22%, производство свинины также заметно упало.

В США же возникла тревога относительно резкого скачка цен на мясо в начале сезона барбекю. Мясо в Америке и без того дорожает из-за роста экспорта в Китай, подорожания кормов и недостатка рабочих рук.

Первыми подорожание могут почувствовать супермаркеты и гигантские сети питания вроде Mcdonald's, которые нуждаются в постоянной поставке мяса.