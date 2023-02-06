Хакеры пытались сломать телевизионный сигнал: транслировали российское ИПСО

6 февраля 2023, 17:58
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Россияне продолжают вести войну не только на поле боя, но и на информационном фронте. Так, хакеры пытались сломать телевизионный эфир 24 Канала, но специалисты оперативно восстановили сигнал.

Там запустили российскую ИПСО. Об этом сообщает 24 Канал.

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Впрочем, планы россиян в очередной раз провалились. Команде 24 Канала удалось быстро восстановить вещание.

Россияне запустили ИПСО в эфире 24 Канала / Фото 24 Канала

Автор: Катерина Сердюк