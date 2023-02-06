Хакеры пытались сломать телевизионный сигнал: транслировали российское ИПСО
6 февраля 2023, 17:58Читати новину українською
Россияне продолжают вести войну не только на поле боя, но и на информационном фронте. Так, хакеры пытались сломать телевизионный эфир 24 Канала, но специалисты оперативно восстановили сигнал.
Там запустили российскую ИПСО. Об этом сообщает 24 Канал.
До теми Украинские хакеры взломали брифинг МИД России по кибербезопасности и спели гимн, – СМИ
Впрочем, планы россиян в очередной раз провалились. Команде 24 Канала удалось быстро восстановить вещание.
Россияне запустили ИПСО в эфире 24 Канала / Фото 24 Канала