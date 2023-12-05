Связанные с Россией и Китаем хакеры сломали самый опасный ядерный объект Британии, – Guardian

Кибергруппировки, тесно связанные с Россией и Китаем, сломали крайне опасный ядерный объект Великобритании. Речь идет об объекте по утилизации ядерных отходов и выводу из эксплуатации в Селлафилде.

По данным недавнего исследования, хакеры не только сломали системы объекта, но и "заразили" их вредоносным программным обеспечением. Оно все еще может оставаться и использоваться либо для шпионажа, либо для атаки на Селлафилд.

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Оценили масштаб рисков

Существует предположение, что могли быть скомпрометированы некоторые из важнейших видов деятельности Селлафилда. Речь идет о перемещении радиоактивных отходов, мониторинге утечек опасных материалов, а также проверке пожаров.

Заметили, что потенциальные последствия инцидента персонал Селлафилда скрывал. Известно, что руководство этого объекта на протяжении нескольких лет ядерных регулирующих органов не предупреждало. Следовательно, сложно оценить полный масштаб как потери данных, да и текущих рисков для системы.

Расследователям удалось выяснить, что власти Британии точно не знает, когда именно впервые сломали IT-системы. В то же время, источники The Guardian говорят, что впервые нарушения обнаружили еще в 2015 году.

Предполагается, что иностранные хакеры смогли получить доступ к главным конфиденциальным материалам на этом объекте. Сам он занимает площадь в 6 квадратных километров на побережье Камбрии. Кроме того, он – "один из самых опасных в мире", говорят журналисты.

А всплыли данные о взломе и загрузке вредоносного ПО во время проведения годового расследования Nuclear Leaks. Оно касалось кибератаки, радиоактивного загрязнения и токсических мер в Селлафилде.

Что важно знать об этом объекте

Прежде всего в Селлафилде хранят самый большой на планете запас плутония. Кроме того, это огромная свалка ядерных отходов, образовавшихся в результате программ создания оружия и десятилетий производства атомной энергии.

Построили этот объект более 70 лет тому назад. Его предыдущее название – Виндскейл. На нем занимались производством плутония ядерного оружия во время холодной войны. Также здесь принимали радиоактивные отходы из других государств, включая Италию и Швецию.



Карта с расположением Селлафилда / Скриншот, The Guardian

К тому же на этом объекте сохраняются документы, касающиеся планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Их могут использовать на случай, если на Великобританию нападут или в стране столкнутся с катастрофой.

Персонал объекта планируют наказать

Следует понимать, что на Селлафилде работает более 11 тысяч сотрудников. В прошлом году в отношении них применялись "специальные меры". Связано это было с систематическими нарушениями в области кибербезопасности. Об этом журналистам рассказали источники в Управлении по ядерному регулированию (ONR) и службам безопасности.

Интересно, что проблема опасных серверов в Селлафилде даже получила название. Ее назвали в честь главного злодея из вселенной Гарри Поттера – "Волан-де-Морт". Об этом журналистам рассказал чиновник, знакомый с расследованиями ONR, а также ИТ-сбоями.

К слову, в ONR уже подготовили сообщение о привлечения к уголовной ответственности Селлафилда. Причина – соответствующая ситуация с кибербезопасностью.