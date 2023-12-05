За даними нещодавнього дослідження, хакери не лише зламали системи об'єкта, а й "заразили" їх шкідливим програмним забезпеченням. Воно все ще може залишатися та бути використаним або задля шпигунства, або задля атаки на Селлафілд.

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Оцінили масштаб ризиків

Існує припущення, що могли бути скомпрометовані деякі з найважливіших видів діяльності Селлафілда. Мовиться про переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів, а також перевірку щодо пожеж.

Зауважили, що потенційні наслідки інциденту персонал Селлафілда приховував. Відомо, що керівництво цього об'єкта впродовж кількох років ядерні регулюючі органи не попереджало. Відтак, складно оцінити повний масштаб як втрати даних, так і поточних ризиків для системи.

Розслідувачам вдалося з'ясувати, що влада Британії достеменно не знає, коли саме вперше зламали IT-системи. Водночас джерела The Guardian кажуть, що вперше порушення виявили ще у 2015 році.

Є припущення, що іноземні хакери змогли отримати доступ до головних конфіденційних матеріалів на цьому об'єкті. Сам він займає площу у 6 квадратних кілометрів на узбережжі Камбрії. Крім того, він – "один із найнебезпечніших у світі", кажуть журналісти.

А спливли дані про злом і завантаження шкідливого ПЗ під час проведення річного розслідування Nuclear Leaks. Воно стосувалося кібератаки, радіоактивного забруднення та токсичних заходів у Селлафілді.

Що важливо знати про цей об'єкт

Передовсім у Селлафілді зберігають найбільший на планеті запас плутонію. Крім того, це величезне звалище ядерних відходів, які утворилися внаслідок програм створення зброї та десятиліть виробництва атомної енергії.

Побудували цей об'єкт понад 70 років тому. Його попередня назва – Віндскейл. На ньому займалися виробництвом плутонію для ядерної зброї під час холодної війни. Також тут приймали радіоактивні відходи з інших держав, зокрема Італії та Швеції.



Карта з розташуванням Селлафілду / Скриншот, The Guardian

До того ж на цьому об'єкті зберігаються документи, які стосуються планування дій у надзвичайних ситуаціях. Їх можуть використовувати на випадок, якщо на Велику Британію нападуть або в країні зіткнуться з катастрофою.

Персонал об'єкта планують покарати

Слід розуміти, що на Селлафілді працює понад 11 тисяч співробітників. Торік щодо них застосовували "спеціальні заходи". Пов'язано це було з систематичними порушеннями у галузі кібербезпеки. Про це журналістам розповіли джерела в Управлінні з ядерного регулювання (ONR) та службах безпеки.

Цікаво, що проблема небезпечних серверів у Селлафілді навіть отримала назву. Її назвали на честь головного лиходія зі всесвіту Гаррі Поттера – "Волан-де-Морт". Про це журналістам розповів урядовець, знайомий з розслідуваннями ONR, а також ІТ-збоями.

До слова, в ONR вже підготували повідомлення про притягнення до кримінальної відповідальності Селлафілда. Причина – відповідна ситуація з кібербезпекою.