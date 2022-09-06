Хакеры выманили у россиян данные о расположении базы: детали от организатора

Группа украинских хакеров Hackyourmom смогла обнаружить одну из военных баз возле оккупированного Мелитополя. Благодаря их информации ВСУ уничтожили базу оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал украинский хакер, СЕО HackControl Никита Кныш. Он отметил, что хакеры могут быть эффективны не только в переписке, но и в получении доступа к камерам видеонаблюдения с российских автодорог.

Как удалось обнаружить военную базу россиян

Кныш заявил, что с удивлением для себя обнаружил, что основной клиентурой предоставляющих секс-услуги являются, в частности, сотрудники федеральной службы безопасности и российские военные в командировке.

Используя эти их пороки, мы получили адреса, координаты, локации,

– сказал украинский хакер.

Он отметил, что в мирную жизнь занимался защитой бизнеса, специализирующегося на изготовлении эротического контента, от наездов и "крыши" спецслужб. И у него было несколько знакомых девушек, работавших в этой сфере. Кныш обратился к ним с просьбой придумать, накреативить какие-нибудь тексты. Фотографии же использовались нереальных девушек.

То есть использовались нейросети, типа аппликации Reface, изменявшие лицо. Иногда это были даже мужчины, которые с помощью этих приложений меняли себя на женщин и вели ту же переписку,

– отметил хакер.

Он отметил, что хакеры могут быть эффективны не только в переписке, но и в получении доступа к камерам видеонаблюдения с российских автодорог, по которым также можно определять новые координаты для хлопка. У "маминых хакеров" сейчас основным приоритетом является георазведка и сбор информации о новых целях для хлопка.

Кныш призвал украинцев, имеющих хоть какие-то знания в сфере IT, присоединяться к IT-армии, к движению "Маминых хакеров". Они бесплатно обучают людей кибербезопасности, повышают навыки цифровой гигиены, а также заботятся о том, чтобы наши военные были защищены от определенных типов атак с той стороны.

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Почему не стоит делать фото на передовой

Кныш отметил, что российские оккупанты совершенно не разбираются в цифровой гигиене. На своих страницах в соцсетях они даже публикуют фотографии из кабины грузовиков, снимки цистерн.

По словам хакера, это пример того, почему не нужно делать фотографии на передовой и присылать их своим любимым или близким.

Ибо даже через ваш канал связи могут перехватить ту фотографию, где будут содержаться метаданные вашей позиции,

– подчеркнул Кныш.

Он объяснил, что, даже если вы сфотографировали окоп, на фоне которого нельзя ничего понять, это все же не означает, что фото не содержит данных о вашей геопозиции.

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12 августа в россии праздновали день военно-воздушных сил. Хакеры не могли оставить россиян без поздравления в такой день.

В августе хакеры сломали кабельное телевидение в Алтайском крае россии. Они показали, как президент владимир путин скучает из-за "хлопка" в Новофедоровке.

На днях стало известно, что российские оккупанты "слили" свое расположение украинским хакерам. Последние выдавали себя за привлекательных женщин и просили оккупантов прислать им свои фотографии.

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