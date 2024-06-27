Шапочка из фольги не помогла: украинские хакеры взломали переписку окружения Медведева

Украинская команда хакеров "Кибер Сопротивление" взломала электронные письма окружения Дмитрия Медведева. Часть полученной информации пока не подлежит разглашению и используется в интересах Сил обороны Украины, однако кое-что в целом рассказать можно.

Хакеры взломали дампы e-mail переписок одного из 6 личных помощников Дмитрия Медведева – Алексея Заклязьминского. Взлом состоялся еще в начале 2024 года и в течение 6 месяцев ящики находились на постоянном мониторинге.

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Главное из биографии Закляминского

Справка. Алексей Львович Заклязьминский один из тех помощников Медведева. Он не афиширует своей биографии и официально лишь известно, что он с 1992 года "работал в системе образования Московской области".

Однако его трудовая книжка, которая была среди переписок, раскрывает, что первой работой Заклязьминского была средняя школа №10 города Жуковский, где он преподавал биологию.

Уже через 5 лет учитель-биолог резко начал работать в управлении образования мэрии города Жуковский, а далее в Аппарате Правительства России. Он также возглавлял Департамент науки, высоких технологий и образования. До того, как стать помощником Медведева, он успел поработать в "Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"" (бывший Московский институт стали имени Сталина).

Документы Закляминского:

Что показали письма помощника Медведева

Пока украинские хакеры мониторили почту Алексея Заклязьминского, то прозвали его "Шапочка из фольги". Потому что он верит в теории заговора и боится Wi Fi сетей.

Мужчина считает их "главной угрозой здоровью российских детей" и собирает об этом антинаучные публикации. В частности он убежден, что после пользования телефонами дети "не совсем люди".

Из анализа биографии и переписок Заклязьминского видно, что Медведеву он ассистирует в сфере "образования и науки". Хотя уже очевидно, что ученый он такой себе, ведь верит в антинаучный бред.

Также полученные документы свидетельствуют, что Заклязьминский отслеживает все запланированные мероприятия с участием Дмитрия Медведева. В частности, в январе 2024 года в фонд "Сколково" он подал презентацию со своими планами на 2024 год. В этой презентации было запланировано проведение форума "Открытые инновации 2024" с участием Медведева и американского экономиста Джеффри Сакса.

Форум состоялся 10 – 11 апреля, а вместо Медведева на форуме появился новый фаворит российского диктатора – Андрей Белоусов, который в мае стал новым Министром обороны России.

Это показывает смещение орбит влияния в Кремле, а перевод Шойгу на должность Секретаря того же самого Совбеза указывает, что этот орган превращается в скамейку запасных, или "гарем бывших фаворитов Путина,

– отмечает InformNapalm.

Также хакеры нашли подтверждение, что помощники заблаговременно прописывают вопросы Медведеву от "журналистов" во время встреч и так же заблаговременно готовят проекты ответов, чтобы он не запутался.

Некоторые сценарии мероприятий с участием Медведева еще веселее. Например, сценарий подключения дома в Ленинградской области к газовой сети.

Там четко прописано, что перед подключением газоснабжения к дому гендиректор "Газпрома" в Ленинградской области Вячеслав Бузин делает победный доклад и говорит: "Уважаемые Дмитрий Анатольевич и Александр Валентинович, позвольте подключить дом семьи Калинкиных к сетям газораспределения?" Далее Медведеву нужно сказать важную реплику: "Разрешаем!". Чтобы он случайно не ляпнул чего-то лишнего.



Сценарий мероприятия по подключению дома к газопроводу