Хакери зламали дампи e-mail листувань одного з 6 особистих помічників Дмітрія Мєдвєдєва – Алєксєя Заклязьмінського. Злам відбувся ще на початку 2024 року і протягом 6 місяців скриньки перебували на постійному моніторингу.

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Головне з біографії Заклямінського

Довідка. Алєксєй Львовіч Заклязьмінський один з тих помічників Мєдвєдєва. Він не афішує своєї біографії й офіційно лиш відомо, що він з 1992 року "працював в системі освіти Московської області".

Однак його трудова книжка, яка була серед листувань, розкриває, що першою роботою Заклязьмінського була середня школа №10 міста Жуковський, де він викладав біологію.

Вже за 5 років вчитель-біолог різко почав працювати в управлінні освіти мерії міста Жуковський, а далі в Апараті Уряду Росії. Він також очолював Департамент науки, високих технологій та освіти. До того, як стати помічником Мєдвєдєва, він встиг попрацювати в "Національному дослідницькому технологічному університеті "МІСіС"" (колишній Московський інститут сталі імені Сталіна).

Документи Заклямінського:

Що показали листи помічника Мєдвєдєва

Поки українські хакери моніторили пошту Алєксєя Заклязьмінського, то прозвали його "Шапочка із фольги". Тому що він вірить у теорії змови та боїться Wi Fi мереж.

Чоловік вважає їх "головною загрозою здоров`я російських дітей" й збирає про це антинаукові публікації. Зокрема він переконаний, що після користування телефонами діти "не зовсім люди".

З аналізу біографії та листувань Заклязьмінського видно, що Мєдвєдєву він асистує у сфері "освіти і науки". Хоч вже очевидно, що науковець він такий собі, адже вірить у антинаукову маячню.

Також отримані документи свідчать, що Заклязьмінський відслідковує всі заплановані заходи за участю Дмітрія Мєдвєдєва. Зокрема в січні 2024 року фонд "Сколково" він подав презентацію зі своїми планами на 2024 рік. В цій презентації було заплановано проведення форуму "Открытые инновации 2024" за участю Мєдвєдєва та американського економіста Джеффрі Сакса.

Форум відбувся 10 – 11 квітня, а замість Мєдвєдєва на форумі з'явився новий фаворит російського диктатора – Андрєй Бєлоусов, який в травні став новим Міністром оборони Росії.

Це показує зміщення орбіт впливу в Кремлі, а переведення Шойгу на посаду Секретаря того ж самого Радбезу вказує, що цей орган перетворюється на лаву запасних, або "гарем колишніх фаворитів Путіна,

– зазначає InformNapalm.

Також хакери знайшли підтвердження, що помічники завчасно прописують запитання Мєдвєдєву від "журналістів" під час зустрічей і так само завчасно готують проєкти відповідей, щоб він не заплутався.

Деякі сценарії заходів за участі Мєдвєдєва ще веселіші. Наприклад, сценарій підключення будинку в Ленінградській області до газової мережі.

Там чітко прописано, що перед підключенням газопостачання до будинку гендиректор "Газпрому" в Ленінградській області Вячєслав Бузін робить переможну доповідь і каже: "Шановні Дмітрій Анатольєвіч та Алєксандр Валєнтіновіч, дозвольте підключити будинок родини Калінкіних до мереж газорозподілу?" Далі Мєдвєдєву має сказати важливу репліку: "Дозволяємо!". Щоб він часом не ляпнув чогось зайвого.



Сценарій заходу щодо підключення будинку до газопроводу