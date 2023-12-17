В это воскресенье, 15 декабря, жители страны-агрессорки празднуют день российских ракетных войск стратегического назначения. По этому поводу украинские специалисты "потролили" оккупантов.

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Что известно о кибероперации

В СтратКоме ВСУ отметили, что наши военные киберы продолжают свои операции.

Ко дню российских ракетных войск стратегического назначения поражены 15 сайтов компаний. Предприятия являются частью сети, участвующей в инженерном обеспечении войск России (изготовление зданий и снабжение древесины),

– объяснили в ВСУ.

Кроме этого наши специалисты отдаленно проникли в теплосеть города Чебоксары. Они провели дефейс сайта (заменили страницу поставщика коммунальных услуг).

Киберактивисты оставили на сайте открытку, на которой изображена разрушенная столица страны-агрессоры.

Целятся в НАТО, а попадут в Москву,

– говорится в сообщении.

В этой открытке хакеры напомнили жителям России, что их страна в 2023 году провела неудачные испытания баллистического вооружения. Речь идет о сбившихся с курса ракетах "Ярс" и "Булава".



Так выглядит теперь один из российских сайтов / Фото СтратКома ВСУ

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