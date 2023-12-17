Цієї неділі, 15 грудня, жителі країни-агресорки святкують день російських ракетних військ стратегічного призначення. З приводу цього українські фахівці "потролили" окупантів.
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Що відомо про кібероперацію
У СтратКомі ЗСУ зазначили, що наші військові кібери продовжують свої операції.
До дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ Росії (виготовлення будівель і постачання деревини),
– пояснили у ЗСУ.
Крім цього наші фахівці віддалено проникли до тепломережі міста Чебоксари. Вони провели дефейс сайту (замінили сторінку постачальника комунальних послуг).
Кіберактивісти залишили на сайті листівку, на якій зображена зруйнована столиця країни-агресорки.
Ціляться у НАТО, а влучать у Москву,
– мовиться у повідомленні.
У цій листівці хакери нагадали жителям Росії, що їхня країна у 2023 році провела невдалі випробування балістичного озброєння. Мовиться про ракети "Ярс" та "Булава", які збилися з курсу.
Такий вигляд має тепер один з російських сайтів / Фото СтратКому ЗСУ
Інші успіхи українських кіберактивістів
- Нагадаємо, що наші кібери зламали сайт міністерства праці та соцзахисту держави-терориста. Цю операцію допомогла провести СБУ.
- Хакери отримали особисті дані російських солдатів та членів створених Кремлем окупаційних адміністрацій. Також вони знайшли довідки щодо кількості протезувань у загарбників та інші дані.
- Нагадаємо, на День Незалежності України кібери увімкнули наш гімн в Росії. Хакери його транслювали жителям країни-агресорки через камери відеоспостереження, в яких були динаміки.
- Як повідомлялося раніше, українські хакери зламали реєстр нерухомості Москви та передали всю інформацію Силам оборони. Після цього вони знищили інфраструктуру та базу даних сайту московського міського бюро технічної інвентаризації.