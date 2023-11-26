Боевики ХАМАС отпустили еще 17 заложников: их Красный Крест передал Египту

Поздним вечером 25 ноября стало известно, что ХАМАС отпустил еще 17 заложников в рамках 4-дневного прекращения огня с Израилем. Известно, что пленников боевиков Красный Крест передал Египту.

По имеющейся информации, говорится о 13 израильских и 4 иностранных заложниках. Их из Газы вывезли в Египет представители Красного Креста.

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ХАМАС сдержал договоренность

В СМИ пишут, что, вероятно, большинство израильских заложников похитили из кибуца Беэри. По крайней мере, так считается. Известно, что освободили:

Шошан Гаран, 67 лет

Ее дочь Ади Шохам, 38 лет, и детей Ади – Яхель, 3 года, и Наве, 8 лет

Шири Вайс, 53 года, и ее дочь Нога Вайс, 18 лет

Майю Регев, 21 год

Хиллу Ротем, 12 лет

Эмили Ханд, 9 лет

Ноам Ор, 17 лет и Альму Ор, 13 лет

Ноам Авигдори, 12 лет, и его мать Шарон Авигдори, 52 года

Что касается иностранных пленников, то говорится о гражданах Таиланда.

Известно, что колонна с освобожденными заложниками двигалась через Египет к месту встречи в Кереме Шалом. На месте встречи с освобожденными заложниками находились представители службы безопасности. Они занимаются сверкой со списком, который подавали ХАМАС.

Израиль предупреждал боевиков

Израильские СМИ, ссылаясь на местного чиновника, писали, что ЦАХАЛ "восстановит наземные операции" в секторе Газа. Это пригрозили сделать, если боевики до полуночи не отпустят следующую партию заложников.

Обратим внимание, что соглашение предполагает, что удастся освободить не менее 50 заложников. Тем временем Израиль выразил готовность освободить из тюрем 150 палестинцев. Кроме того, пообещали увеличить помощь Газе.

В ХАМАС ранее обвинили Израиль. Мол, он нарушает условия временного перемирия. Израильские источники также обвиняли ХАМАС в нарушении условий со списком заложников, которых должны были освободить 25 ноября. Речь идет о том, что матерей должны были отпустить с их детьми.

24 ноября Израиль и Сектор Газы объявили оЭто первое прекращение боевых действий после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября. Тогда боевики убили около 1200 человек, большинство из которых – мирные жители. Кроме того, в плен взяли 240 заложников.