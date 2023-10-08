Такой мыслью с 24 Каналом поделился журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский. По его мнению, существуют опосредованные свидетельства о том, что к эскалации вокруг Сектора Газа может быть причастен Тегеран.

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Стоит ли за атакой ХАМАСа Иран

Аналитики отмечают, что атака ХАМАСа на приграничные объекты произошла именно тогда, когда США пытались содействовать переговорам между Израилем и Саудовской Аравией. Новая вспышка многолетнего конфликта может создать существенные препятствия для нормализации отношений между странами Ближнего Востока.

В этом контексте важно, что Иран любит действовать через различные группировки, которым он долго помогает для достижения своих политических интересов в регионе. Одной из таких группировок является Хезболла, которая находится на пороге вступления в конфликт.

Роман Янушевский об интересах Ирана в израильско-палестинском конфликте: смотрите видео

Главной силой Ирана в Секторе Газа является, прежде всего, группировка "Палестинский Джихад". Хотя ХАМАС также активно общается с Тегераном.

"Атака 7 октября была слишком смелой операцией для ХАМАС, что может свидетельствовать о том, что за ней стоит кто-то сильнее. Если бы руководство Сектора Газа не чувствовало поддержки, оно не отважилось бы на эскалацию", – предположил журналист.

Могут ли союзники Ирана могут присоединиться к войне После суток боевых действий на юге Израиля к провокациям на севере Израиля удалась Хезболла – группировка, поддерживаемая Ираном. Сегодня утром они опубликовали видео с минометным обстрелом позиций израильской армии, которые она занимает, несмотря на то, что эти территории принадлежат Ливану. Ответный удар Израиля не заставил себя долго ждать. Обозреватели предполагают, что в случае, если Израиль сосредоточит большинство своих сил на юге страны, то проиранская группировка может нанести удар с севера.

Чем грозило Ирану израильско-саудитское сближение

В последние месяцы Израиль демонстрировал оптимистичные ожидания от будущих соглашений с Саудовской Аравией. Для Тель-Авива это соглашение принесло бы существенные политические дивиденды, ведь Саудовская Аравия крайне влиятельная сила в мусульманском мире.

Обратите внимание! В первый день атаки ХАМАС Иран "приветствовал" эти действия. В то же время Саудовская Аравия призвала к "прекращению эскалации обеими сторонами конфликта".

В то же время, Эр-Рияд благодаря этому соглашению хочет получить усиленные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Саудовская Аравия не является демократией, поэтому довольно часто подвергалась критике Вашингтона. Однако общий враг обеих стран позволил улучшить отношения между ними

"Конечно, гипотетическое сближение Саудовской Аравии и Израиля не могло не настораживать Тегеран. Ведь эти две страны являются главными соперниками Ирана в регионе: как с религиозной, так и экономической точки зрения", – отметил Янушевский.

Обсуждали ли на переговорах Палестину Одной из самых больших трудностей в переговорах между Израилем и Саудовской Аравией был вопрос прав палестинцев. Как отмечали обозреватели, действующее правительство Тель-Авива сформировано правыми партиями, которые вряд ли бы согласились на существенные уступки мусульманам. В то же время, Саудовская Аравия не согласилась бы на нормализацию отношений с Израилем, если бы они не помогли жителям Палестины. В то же время Иран публично осуждал любые шаги по нормализации отношений с Израилем, поскольку это было бы "изменой палестинского народа".

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