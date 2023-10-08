Такою думкою із 24 Каналом поділився журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський. На його думку, існують опосередковані свідчення про те, що до ескалації довкола Сектора Гази може бути причетним Тегеран.

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Чи стоїть за атакою ХАМАС Іран

Аналітики зазначають, що атака ХАМАС на прикордонні об'єкти відбулася саме тоді, коли США намагалися сприяти перемовинам між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Новий спалах багаторічного конфлікту може створити суттєві перепони для нормалізації відносин між країнами Близького Сходу.

В цьому контексті важливо, що Іран любить діяти через різноманітні угруповання, яким він тривалий час допомагає для досягнення своїх політичних інтересів у регіоні. Одним із таких угруповань є Хезболла, яка знаходиться на порозі вступу в конфлікт.

Роман Янушевський про інтереси Ірану в ізраїльсько-палестинському конфлікті: дивіться відео

Головною силою Ірану в Секторі Гази є передовсім угруповання "Палестинський Джихад". Хоча ХАМАС також активно контактує з Тегераном.

"Атака 7 жовтня була занадто сміливою операцією для ХАМАС, що може свідчити про те, що за нею стоїть хтось сильніший. Якби керівництво Сектору Гази не відчувало підтримки, воно б не наважилось на ескалацію", – припустив журналіст.

Чи можуть союзники Ірану можуть приєднатися до війни Після доби бойових дій на півдні Ізраїлю до провокацій на півночі Ізраїлю вдалася Хезболла – угруповання, яке підтримує Іран. Сьогодні зранку вони опублікували відео з мінометним обстрілом позицій ізраїльської армії, які вона займає попри те, що ці території належать Лівану. Ізраїль не забарився з ударом у відповідь. Оглядачі припускають, що у випадку, якщо Ізраїль зосередить більшість своїх сил на півдні країни, то проіранське угруповання може завдати удару з півночі.

Чим загрожувало Ірану ізраїльсько-саудитське зближення

Протягом останніх місяців Ізраїль демонстрував оптимістичні очікування від майбутніх угод із Саудівською Аравією. Для Тель-Авіва ця угода принесла б суттєві політичні дивіденди, адже Саудівська Аравія є вкрай впливовою силою в мусульманському світі.

Зверніть увагу! В перший день атаки Іран "привітав" ці дії. Водночас Саудівська Аравія закликала до "припинення ескалації обома сторонами конфлікту".

Водночас Ер-Ріяд завдяки цій угоді хоче отримати посилені гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Саудівська Аравія не є демократією, тож доволі часто наражалась на критику Вашингтону. Однак спільний ворог обох країн дозволив покращити відносини між ними

"Звичайно, гіпотетичне зближення Саудівської Аравії та Ізраїлю не могло не насторожувати Тегеран. Адже ці дві країни є головними суперниками Ірану в регіоні: як з релігійної, так і з економічної точки зору", – зазначив Янушевський.

Чи обговорювали на перемовинах Палестину Однією з найбільших труднощів у перемовинах між Ізраїлем та Саудівською Аравією було саме питання прав палестинців. Як зазначали оглядачі, чинний уряд Тель-Авіву сформований правими партіями, які навряд чи погодилися б на суттєві поступки мусульманам. Водночас Саудівська Аравія не погодилася б на нормалізацію відносин з Ізраїлем, якби вони не допомогли мешканцям Палестини. Водночас Іран публічно засуджував будь-які кроки на нормалізацію відносин з Ізраїлем, оскільки це було б "зрадою палестинського народу".

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