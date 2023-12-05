ХАМАС, вероятно, атаковал военную базу Израиля, где размещено ядерное оружие, – NYT

Боевики ХАМАС могли выпустить ракету в израильскую военную базу. Там могло храниться ядерное оружие Иерусалима.

Журналисты сообщили, что инцидент мог случиться 7 октября 2023 года. Это первый известный случай, когда боевики ударили по объекту, могущему содержать ядерное оружие.

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Что известно журналистам об ударе боевиков ХАМАС

Ракета, вероятно, выпущена боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября, попала в израильскую военную базу, где, по словам экспертов, базируется много ядерных ракет страны,

– заявили журналисты.

Они объяснили, что вражеская ракета попала в военную базу "Сдот-Миха" в 42 километрах от Иерусалима.

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что в том районе, скорее всего, хранится от 25 до 50 ядерных пусковых установок "Иерихон".

"Эти боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте как можно дальше от базы, поэтому они не находились под угрозой во время атаки", – заявил Кристенсен.

Издание объяснило, что хоть и сами ядерные ракеты не потерпели поражения, однако на базе Сдот-Миха в центральном Израиле возник пожар, который приблизился к хранилищам ракет и другому чувствительному вооружению.

Журналисты отметили, что это первый известный случай удара палестинских боевиков по объекту, предположительно содержащему ядерное оружие.

Издание заметило, что не понятно, знал ли ХАМАС об этом или объект стал целью случайно.

Кратко о войне между Израилем и ХАМАС