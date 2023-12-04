В больницу, где находился штаб ХАМАС, также подвозили необходимые для новорожденных вещи. Однако, как рассказал 24 Каналу военный эксперт из Израиля Давид Шарп, в настоящее время боевики уже покинули медицинское учреждение.

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Контрабанда в гуманитарных грузах

Войска Израиля очень медленно подходили к крупнейшей больнице в Секторе Газа – Аль-Шифа. Все больше они даже предупреждали откуда заходят, поэтому боевики смогли уйти.

Сообщалось, что в одном из грузовиков с гуманитарной помощью было обнаружено 5 мультикоптеров даже с аппаратурой ночного видения. Все понимают, что ХАМАС использует часть гуманитарной помощи, в частности, топливо, питание. Попытки контрабанды в Газу также есть,

– рассказал военный эксперт из Израиля.

Даже трудно представить, что когда батальон ХАМАС находился в полуокружении, ему чего-то не хватало, вдруг объявили перемирие и боевики получили еду. Такие факты работают на усиление ХАМАС. Кроме того, есть примеры конкретной контрабанды.

"Мультикоптеры очень важное оружие. Ее обнаружили, потому что гуманитарные грузы, прежде чем зайти в Газу, проходят осмотр в Израиле. Надеюсь, что такие тайники удается обнаружить, но технически это очень непросто", – заметил Давид Шарп.

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Сегодня Израиль находится под давлением всего мира, потому вести боевые действия еще сложнее. Требования к стране также особенно высоки.

"Израиль берет на себя даже больше обязательств, чем требует международное гуманитарное право и больше, чем брали на себя западные страны в последних конфликтах. Но приходится действовать именно так, сохранять международную легитимность и идти до конца", – подытожил Давид Шарп.

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