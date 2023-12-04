В больницу, где находился штаб ХАМАС, также подвозили необходимые для новорожденных вещи. Однако, как рассказал 24 Каналу военный эксперт из Израиля Давид Шарп, в настоящее время боевики уже покинули медицинское учреждение.
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Контрабанда в гуманитарных грузах
Войска Израиля очень медленно подходили к крупнейшей больнице в Секторе Газа – Аль-Шифа. Все больше они даже предупреждали откуда заходят, поэтому боевики смогли уйти.
Сообщалось, что в одном из грузовиков с гуманитарной помощью было обнаружено 5 мультикоптеров даже с аппаратурой ночного видения. Все понимают, что ХАМАС использует часть гуманитарной помощи, в частности, топливо, питание. Попытки контрабанды в Газу также есть,
– рассказал военный эксперт из Израиля.
Даже трудно представить, что когда батальон ХАМАС находился в полуокружении, ему чего-то не хватало, вдруг объявили перемирие и боевики получили еду. Такие факты работают на усиление ХАМАС. Кроме того, есть примеры конкретной контрабанды.
"Мультикоптеры очень важное оружие. Ее обнаружили, потому что гуманитарные грузы, прежде чем зайти в Газу, проходят осмотр в Израиле. Надеюсь, что такие тайники удается обнаружить, но технически это очень непросто", – заметил Давид Шарп.
Военный эксперт из Израиля рассказал о ситуации в Секторе Газа: смотрите видео
Сегодня Израиль находится под давлением всего мира, потому вести боевые действия еще сложнее. Требования к стране также особенно высоки.
"Израиль берет на себя даже больше обязательств, чем требует международное гуманитарное право и больше, чем брали на себя западные страны в последних конфликтах. Но приходится действовать именно так, сохранять международную легитимность и идти до конца", – подытожил Давид Шарп.
В Секторе Газа возобновили бои: что известно
- После нескольких дней перемирия Армия обороны Израиля возобновила военную операцию. Причиной послужило нарушение условий прекращения огня со стороны ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что результаты возобновления наступления впечатляют. Он добавил, что удалось уничтожить тысячи террористов и десятки вражеских штабов.
- Разведка Израиля не ожидала столь масштабного наступления ХАМАС и не имела соответствующих данных. В США заявили, что о планах боевиков они тоже не знали. Такие заявления явились ответом на репортаж New York Times. В нем журналисты показали документ, где был описан штурм и уничтожение укреплений вокруг Сектора Газа, захват городов Израиля, а также штурм ключевых военных баз страны.
- ЦАХАЛ вошел на юг Сектора Газа и продолжает наземную операцию. Начальник штаба ЦАХАЛ заявил, что Армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальонов, рот и многих боевиков ХАМАС. Операция на этой территории должна быть не менее мощной, чем на севере.