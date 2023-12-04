У лікарню, де був розташований штаб ХАМАС, також підвозили необхідні для новонароджених речі. Однак, як розповів 24 Каналу військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, у цей час бойовики вже покинули медичний заклад.
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Зброя у гуманітарних вантажах
Війська Ізраїлю дуже повільно підходили до найбільшої лікарні у Секторі Гази – Аль-Шифа. Щобільше вони навіть попереджали звідки заходять, тому бойовики змогли піти.
Повідомлялось, що в одній із вантажівок з гуманітарною допомогою виявили 5 мультикоптерів навіть з апаратурою нічного бачення. Всі розуміють, що ХАМАС використовує частину гуманітарної допомоги, зокрема паливо, харчування. Спроби контрабанди в Газу також є,
– розповів військовий експерт з Ізраїлю.
Навіть важко уявити, що коли батальйон ХАМАС перебував у напівоточені, йому чогось не вистачало, то раптом оголосили перемир'я й бойовики отримали їжу. Такі факти працюють на підсилення ХАМАС. Окрім цього, також є приклади конкретної контрабанди.
"Мультикоптери є дуже важливою зброєю. Її виявили, бо гуманітарні вантажі, перші ніж зайти в Газу, проходять огляд в Ізраїлі. Сподіваюсь, що такі схованки вдається виявити, але технічно це дуже непросто", – зауважив Давид Шарп.
Військовий експерт з Ізраїлю розповів про ситуацію в Секторі Гази: дивіться відео
Сьогодні Ізраїль перебуває під тиском всього світу, тому вести бойові дії ще складніше. Вимоги до країни також є особливо високими.
"Ізраїль бере на себе навіть більше зобов'язань, ніж вимагає міжнародне гуманітарне право та більше ніж брали на себе західні країни в останніх конфліктах. Але доводиться діяти саме, зберігати міжнародну легітимність і йти до кінця", – підсумував Давид Шарп.
У Секторі Гази відновили бої: що відомо
- Після кількаденного перемир'я Армія оборони Ізраїлю відновила військову операцію. Причиною стало порушення умов припинення вогню з боку ХАМАС. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що результати відновлення наступу вражають. Він додав, що вдалося знищити тисячі терористів і десятки ворожих штабів.
- Розвідка Ізраїлю не очікувала такого масштабного наступу ХАМАС і не мала відповідних даних. У США заявили, що про плани бойовиків вони також не знали. Такі заяви стали відповіддю на репортаж New York Times. У ньому журналісти показали документ, де описано штурм та знищення укріплень навколо Сектора Гази, захоплення міст Ізраїлю, а також штурм ключових військових баз країни.
- ЦАХАЛ увійшов на південь Сектора Гази та продовжує наземну операцію. Начальник штабу ЦАХАЛ заявив, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командирів батальйонів, рот та багатьох бойовиків ХАМАС. Операція на цій території має бути не менш потужною, ніж на півночі.