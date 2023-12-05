Журналісти повідомили, що інцидент міг трапитись 7 жовтня 2023 року. Це перший відомий випадок, коли бойовики вдарили по об'єкту, що міг містити ядерну зброю.

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Що відомо журналістам про удар бойовиків ХАМАС

Ракета, ймовірно, випущена бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, влучила в ізраїльську військову базу, де, за словами експертів, базується багато ядерних ракет країни,

– заявили журналісти.

Вони пояснили, що ворожа ракета влучила у військову базу "Сдот-Міха", що за 42 кілометри від Єрусалиму.

Директор проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен розповів виданню, що в тому районі, найімовірніше, зберігається від 25 до 50 ядерних пускових установок "Єрихон".

"Ці боєголовки, швидше за все, зберігаються в окремому місці якомога далі від бази, тому вони не перебували під загрозою під час атаки", – заявив Крістенсен.

Видання пояснило, що хоч і самі ядерні ракети не зазнали ураження, проте на базі Сдот-Міха в центральному Ізраїлі виникла пожежа, яка наблизилася до сховищ ракет та іншого чутливого озброєння.

Журналісти зауважили, що це перший відомий випадок удару палестинських бойовиків по об'єкту, який, ймовірно, містить ядерну зброю.

Видання зауважило, що не зрозуміло, чи знав ХАМАС про це, чи він став ціллю випадково.

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