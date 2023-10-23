ХАМАС передаст Красному Кресту 50 заложников, имеющих двойное гражданство, – СМИ

СМИ Израиля сообщает, что в настоящее время продолжается последний этап договоренностей по передаче Газой захваченных заложников. Около 50 человек с двойным гражданством должен принять Красный Крест.

Сообщается, что представители организации уже отправились на Ближний Восток. На фоне этого ЦАХАЛ прекратил обстреливать Сектор Газы для безопасного проведения переговоров.

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Вероятный возврат заложников из Газы

СМИ Израиля со ссылкой на источники сообщает, что в настоящее время продолжается последний этап переговоров по освобождению части заложников из сектора Газа. К выходу готовят около 50 человек, имеющих двойное гражданство. Посредничество Катара сыграло решающую роль в этом соглашении.

Принять заложников должен Красный Крест, уже отправившийся на Ближний Восток. Вероятно, передача пленных состоится в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Соглашение должны завершить в ближайшие часы – если не возникнет дополнительных проблем.

В Белом доме отказались комментировать освобождение заложников из сектора Газа. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал , что ничего не может сообщить на этот счет. Он добавил, что попытки вернуть пленных продолжаются каждый час.

Также сообщается, что Израиль не станет официальной стороной переговоров об освобождении лиц с двойным гражданством. Однако из-за безопасности пленных и Красного Креста израильская армия прекратила нанесение авиаударов по Сектору Газы.

Освобождение пленных ХАМАС

Спикер военного крыла ХАМАС утверждает, что они освободили двух израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа. Там добавили, что делают это по "гуманитарным причинам", а посредниками выступили Египет и Катар.

В субботу 21 октября боевики уже заявляли о готовности освободить этих пленников, однако потом списали это якобы на отказ Израиля. Тогда Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет реагировать на "пропагандистскую ложь ХАМАС".

Официальные лица Израиля не комментировали информацию по освобождению граждан.

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