Нетаньяху впервые признал ответственность за неготовность Израиля к нападению боевиков ХАМАС

7 октября ХАМАС напал на Израиль, в результате чего погибли более 1400 человек. Впервые признал ответственность за неготовность к нападению премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Соответствующее заявление он сделал на 19-й день войны. Предшествовали этому заявления министра обороны Йоава Галанта и других высших военных чинов, признавших, что это было одно из крупнейших военных фиаско с момента создания государства Израиль.

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Каждый будет отвечать, – Нетаньяху

Это поражение будет расследовано до последнего. Каждый должен будет ответить. В том числе и я,

– подчеркнул Нетаньяху.

Он отметил, что 7 октября был чёрным днем в истории Израиля. В то же время, вопрос ответственности может возникнуть только после завершения войны, которую развязал ХАМАС.

"Как премьер-министр я несу ответственность за обеспечение будущего страны, и сейчас моя роль состоит в том, чтобы привести Государство Израиль и народ к сокрушительной победе над нашими врагами. Пора объединить усилия ради одной цели: идти вперед к победе ", – подчеркнул Нетаньяху.

Премьер ранее пообещал наземную операцию

Обратим внимание, что Нетаньяху пообещал наземную кампанию ЦАХАЛ по вытеснению ХАМАС из Сектора Газы. Правда, он не назвал дату. Заметим, что Wall Street Journal писал, что США давят на Израиль, чтобы он отложил наземную кампанию.

Мы готовимся к наземному вторжению. Я не буду детализировать, когда, как и сколько, а также набор соображений, которые мы принимаем во внимание, подавляющее большинство из которых вообще неизвестно общественности – и так и должно быть,

– сказал Нетаньяху.

В своем публичном обращении Нетаньяху отметил, что Израиль "находится в разгаре битвы за наше существование". Он выступил после заседания Кабинета безопасности на 19-й день войны, когда вопрос о наземной кампании перешел из плоскости "когда" в плоскость "если".

По его словам, война преследует две цели. Первая – "ликвидировать ХАМАС, уничтожив его военный и правительственный потенциал, и сделать все возможное, чтобы вернуть наших пленных домой".

Заметим, что министр обороны Галант, министр Бенни Ганц, Кабинет безопасности, начальник штаба ЦАХАЛ и руководители родов войск работали круглосуточно. Все для того чтобы организовать победную военную кампанию.

Мы делаем это без политических соображений. Перед нашими глазами стоит только одно – спасение страны, достижение победы,

– сказал Нетаньяху.

Добавим, что в издании WSJ объяснили, почему Израиль медлит с проведением наземной операции в секторе Газа. Говорят, что страна согласилась подождать, чтобы США имели возможность перебросить противоракетную оборону в регион.