Відповідну заяву він зробив на 19-й день війни. Передували цьому заяви міністра оборони Йоава Ґаланта й інших вищих військових чинів, які визнали, що це було одне з найбільших військових фіаско з моменту створення держави Ізраїль.

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Кожен відповідатиме, – Нетаньягу

Ця поразка буде розслідувана до останнього. Кожен повинен буде дати відповіді. В тому числі і я,

– наголосив Нетаньягу.

Він зазначив, що 7 жовтня був чорним днем в історії Ізраїлю. Водночас питання відповідальності може виникнути лише після завершення війни, яку розв'язав ХАМАС.

"Як прем'єр-міністр я несу відповідальність за забезпечення майбутнього країни, і зараз моя роль полягає в тому, щоб привести Державу Ізраїль і народ до нищівної перемоги над нашими ворогами. Настав час об'єднати зусилля заради однієї мети: йти вперед до перемоги", – підкреслив Нетаньяху.

Прем'єр раніше пообіцяв наземну операцію

Звернімо увагу, що Нетаньягу пообіцяв наземну кампанію ЦАХАЛ з витіснення ХАМАС з Сектора Гази. Правда, він не назвав дату. Зауважимо, що Wall Street Journal писав, що США тиснуть на Ізраїль, щоб він відклав наземну кампанію.

Ми готуємося до наземного вторгнення. Я не буду деталізувати, коли, як і скільки, а також набір міркувань, які ми беремо до уваги, переважна більшість з яких взагалі не відома громадськості – і так і повинно бути,

– сказав Нетаньягу.

У своєму публічному зверненні Нетаньягу зазначив, що Ізраїль "перебуває у розпалі битви за наше існування". Він виступив після засідання Кабінету безпеки на 19-й день війни, коли питання про наземну кампанію перейшло з площини "коли" у площину "якщо".

За його словами, війна переслідує дві мети. Перша – "ліквідувати ХАМАС, знищивши його військовий і урядовий потенціал, і зробити все можливе, щоб повернути наших полонених додому".

Зауважимо, що міністр оборони Ґалант, міністр Бенні Ганц, Кабінет безпеки, начальник штабу ЦАХАЛ і керівники родів військ працювали цілодобово. Все для того, щоб організувати переможну військову кампанію.

Ми робимо це без політичних міркувань. Перед нашими очима стоїть тільки одне – порятунок країни, досягнення перемоги,

– сказав Нетаньягу.

Додамо, що у виданні WSJ пояснили, чому Ізраїль зволікає з проведенням наземної операції у Секторі Гази. Кажуть, що країна погодилася почекати, щоб США мали можливість перекинути протиракетну оборону до регіону.