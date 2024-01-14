Израиль заявил, что ХАМАС планировал теракты в Европе

Израиль заявил, что ХАМАС планировал атаковать объекты по всему миру. Израильские спецслужбы установили, что ХАМАС с помощью Ливана управляет сетью боевиков в Европе.

Власти Израиля заявили, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС планировали атаки на разные объекты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

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ХАМАС строил сеть в Европе

Израиль собрал доказательства как самостоятельно, так и работая с иностранными спецслужбами.

В ходе разведывательных усилий был обнаружен значительный объем информации, доказывающий, что террористическая организация ХАМАС работала над расширением своей насильственной деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру,

– сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам представителя министерства, Израиль раскрыл "подробности о театрах военных действий, объектах террористов и о тех, кто участвовал в совершении атак" – от командиров ХАМАС в Ливане до последних, кто нападал на оперативную инфраструктуру.

Он не предоставил подробности этих выводов, но сообщил, что сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, закупить БПЛА и использовать преступные организации в Европе для поддержки атак.

Уже прошли первые задержания

В декабре ячейки ХАМАС в Дании, Германии и Голландии уже были арестованы по подозрению в сговоре с целью нападения на еврейские объекты в Европе.

Террористическая организация Хамас неустанно и упорно работает над расширением своих смертоносных операций на Европу и тем самым представляет угрозу внутренней безопасности этих стран,

– сказал раньше Нетаньяху.