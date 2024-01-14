Израиль заявил, что ХАМАС планировал теракты в Европе
Источник:The Times of Israel
Израиль заявил, что ХАМАС планировал атаковать объекты по всему миру. Израильские спецслужбы установили, что ХАМАС с помощью Ливана управляет сетью боевиков в Европе.
Власти Израиля заявили, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС планировали атаки на разные объекты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Смотрите также Часть стратегии победы над ХАМАС: в WSJ раскрыли планы Израиля относительно границы Газы с Египтом
ХАМАС строил сеть в Европе
Израиль собрал доказательства как самостоятельно, так и работая с иностранными спецслужбами.
В ходе разведывательных усилий был обнаружен значительный объем информации, доказывающий, что террористическая организация ХАМАС работала над расширением своей насильственной деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру,
– сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По словам представителя министерства, Израиль раскрыл "подробности о театрах военных действий, объектах террористов и о тех, кто участвовал в совершении атак" – от командиров ХАМАС в Ливане до последних, кто нападал на оперативную инфраструктуру.
Он не предоставил подробности этих выводов, но сообщил, что сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, закупить БПЛА и использовать преступные организации в Европе для поддержки атак.
Уже прошли первые задержания
В декабре ячейки ХАМАС в Дании, Германии и Голландии уже были арестованы по подозрению в сговоре с целью нападения на еврейские объекты в Европе.
Террористическая организация Хамас неустанно и упорно работает над расширением своих смертоносных операций на Европу и тем самым представляет угрозу внутренней безопасности этих стран,
– сказал раньше Нетаньяху.
- К слову, Салех аль-Арури, который на протяжении многих лет разыскивался Израилем, считается главным организатором терроризма ХАМАС на Западном берегу. Недавно он погиб в результате взрыва в пригороде Бейрута. Государственное агентство новостей Ливана заявило, что это была атака израильским беспилотником.
- Израильские официальные лица отказались от комментариев, Госдеп США тоже опроверг эту информацию. Однако источники The New York Times и Washington Post среди высокопоставленных чиновников США заявили, что Израиль таки несет ответственность за это.
- Отметим, что после террористического вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября власти страны пообещали истребить всех террористов. А в декабре Израиль обновил предупреждение о поездках в десятки стран на фоне роста антисемитизма и угроз насилия в отношении израильтян и евреев по всему миру.