ХАМАС призвал палестинцев мобилизоваться на защиту Сектора Газа

В Израиле заявили о расширении наземной операции в Секторе Газа. Боевики ХАМАС обратились к палестинцам с призывом защитить их.

ЦАХАЛ сообщил, что 27 октября вечером он увеличивает количество атак по Сектору Газа. С испуга террористы объявили о "мобилизации".

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ХАМАС готовится к новым атакам Израиля.

Так, ХАМАС призвал палестинцев в диаспоре, на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме "мобилизоваться" в поддержку Сектора Газа.

Боевики заявили, что Израиль, США и другие западные страны, поддерживающие ЦАХАЛ "полностью ответственны за серию чудовищных массовых убийств", совершенных против жителей Газы.

Также ХАМАС попросил арабские страны, а также международное сообщество принять немедленные меры, чтобы прекратить "преступления" против палестинцев в Газе.

Израиль усиливает операцию в Секторе Газа: там исчезла связь и интернет

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что сухопутные войска Израиля расширяют активность в секторе Газа вечером 27 октября. В частности, они уже увеличили количество атак по скоплению боевиков. Так, Израиль нанес массированный артиллерийский и танковый удар по Сектору Газы. Там не работает ни интернет, ни телевидение, ни электроэнергия.

В ХАМАСе утверждают, что Сектор Газы атаковали "с суши, моря и воздуха".

Война ХАМАС и Израиля: последние новости

26 октября в Москву прибыла официальная делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Страна-агрсорка – единственное государство мира, принявшее ХАМАС после совершения им нападения на Израиль 7 октября. Кремль рассчитывает вовлечь Израиль и США в кровопролитный конфликт на Ближнем Востоке и таким образом отвлечь внимание мира от российской агрессии в Украине.

США ввели новые санкции против ХАМАС. В список попавших под санкции лиц и организаций включили должностных лиц ХАМАС в Иране и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также организацию в Газе, которая служила каналом для незаконных иранских средств для ХАМАС и Палестинского исламского джихада. Всего в санкционный список было добавлено 4 юридических и 8 физических лиц.

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью совершила очередной наземный рейд пехоты, бронетехники и инженерных войск на территории сектора Газа. Войска 36-й дивизии вошли туда и действовали несколько часов, атакуя объекты ХАМАС.

По данным арабских СМИ, израильские танки заходят на северную территорию Сектора Газа, в районе города Бейт-Ханун.