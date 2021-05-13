По состоянию на 14 час сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива, Ашдода, Ашкелона, Беэр-Шевы.

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Боевики угрожают обстрелами

Нанесение ударов по Тель-Авиву, Димоне и Иерусалиму, ближе или дальше, все это для нас легче, чем сделать глоток воды,

– заявил Абу Обейда, представитель руководства боевиков.

Кроме того, Обейда призвал палестинцев бороться с Армией обороны Израиля вместе с боевиками ХАМАС, пока израильская сторона не уступит. Он также угрожает продолжить ракетные обстрелы.

Города, которые угрожает атаковать ХАМАС: карта

Ситуация в городах Израиля

По состоянию на 14:30 в городах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. По информации Армии обороны Израиля, палестинские боевики выпустили больше сотни ракет.

Более того, ХАМАС угрожает запустить ракету радиусом поражения в 250 километров в направлении аэропорта Рамон, куда направили все рейсы после закрытия аэропорта Бен-Гурион.

По состоянию на 15 часов известно, что боевики ХАМАС уже запустили по центральным районам Израиля и городу Беэр-Шева ориентировочно 100 ракет. Из-за этого 4 человека ранены, из них 2 – в городе Кирьят-Гат.

10 ракет, которые выпустили в сторону Тель-Авива, перехватила система "Железный купол".

Обратите внимание! ХАМАС начал использовать новую ракету, которая способна преодолеть ориентировочно 250 километров. Боевики заявили, что теперь смогут поражать любую точку Израиля. Ракета называется "Ayyash 250" в честь эксперта по терроризму.

Боевики ХАМАС заявили, что они могут нанести удар по любому аэропорту Израиля. Также известно, что Мухаммед Дейф от имени командующего военного крыла ХАМАС призвал "международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине".

Кратко об израильско-палестинской эскалации