Простіше, ніж зробити ковток води, – ХАМАС погрожує ударами по Ізраїлю з нової зброї
У терористичному угрупованні ХАМАС погрожують завдати ракетний удар по Тель-Авіву. Також бойовики заявили про готовність запустити ракету по аеропорту Рамон.
Джерело:The Times of Israel
Станом на 14 годину сирени повітряної тривоги звучали у районі Тель-Авіва, Ашдоди, Ашкелону, Беер-Шеви.
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Бойовики погрожують обстрілами
Завдавання ударів по Тель-Авіву, Дімоні і Єрусалиму, ближче чи далі, все це для нас легше, ніж зробити ковток води,
– заявив Абу Обейда, представник керівництва бойовиків.
Окрім того, Обейда закликав палестинців боротися з Армією оборони Ізраїлю разом з бойовиками ХАМАС, поки ізраїльська сторона не поступиться. Він також погрожує продовжити ракетні обстріли.
Міста, які погрожує атакувати ХАМАС: карта
Ситуація в мітах Ізраїлю
Станом на 14:30 у містах Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, палестинські бойовики випустили більше сотні ракет.
Ба більше, ХАМАС погрожує запустити ракету радіусом ураження 250 кілометрів у напрямку аеропорту Рамон, куди скерували всі рейси після закриття аеропорту Бен-Гуріон.
Станом на 15 годину відомо, що бойовики ХАМАС вже запустили по центральних районах Ізраїлю та місті Беер-Шева орієнтовно 100 ракет. Через це 4 людей порені, з них 2 у місті Кір'ят-Гат.
10 ракет, які випустили у сторону Тель-Авіву, перехопила система "Залізний купол".
Бойовики ХАМАСу заявили, що вони можуть завдати удару по будь-якому аеропорту Ізраїлю. Також відомо, що Мухаммед Дейф від імені командувача військового крила ХАМАС закликав "міжнародні авіакомпанії негайно припинити польоти в будь-який аеропорт в окупованій Палестині".
Коротко про ізраїльсько-палестинську ескалацію
- Все почалось з сутичок через судові слухання про примусове виселення палестинців з будинків у Східному Єрусалимі. Ізраїль хоче відселити палестинців з території, яку вважає своєю.
- Тоді виникли протести палестинців з ізраїльською поліцією. Внаслідок сутичок поранили понад 200 людей.
- Після цього почалось протистояння між угрупованням ХАМАС та Армією оборони Ізраїлю. Перші почали рекетні удари по Ізраїлю.
- Ізраїль стверджує, що палестинські угруповання випустили в його сторону приблизно 1,5 тисячі ракет. Тому країна завдає ударів по об'єктах бойовиків у Секторі Гази.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий вивести армію на вулиці міст.
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