У терористичному угрупованні ХАМАС погрожують завдати ракетний удар по Тель-Авіву. Також бойовики заявили про готовність запустити ракету по аеропорту Рамон.

Станом на 14 годину сирени повітряної тривоги звучали у районі Тель-Авіва, Ашдоди, Ашкелону, Беер-Шеви.

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Бойовики погрожують обстрілами

Завдавання ударів по Тель-Авіву, Дімоні і Єрусалиму, ближче чи далі, все це для нас легше, ніж зробити ковток води,

– заявив Абу Обейда, представник керівництва бойовиків.

Окрім того, Обейда закликав палестинців боротися з Армією оборони Ізраїлю разом з бойовиками ХАМАС, поки ізраїльська сторона не поступиться. Він також погрожує продовжити ракетні обстріли.

Міста, які погрожує атакувати ХАМАС: карта

Ситуація в мітах Ізраїлю

Станом на 14:30 у містах Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, палестинські бойовики випустили більше сотні ракет.

Ба більше, ХАМАС погрожує запустити ракету радіусом ураження 250 кілометрів у напрямку аеропорту Рамон, куди скерували всі рейси після закриття аеропорту Бен-Гуріон.

Станом на 15 годину відомо, що бойовики ХАМАС вже запустили по центральних районах Ізраїлю та місті Беер-Шева орієнтовно 100 ракет. Через це 4 людей порені, з них 2 у місті Кір'ят-Гат.

10 ракет, які випустили у сторону Тель-Авіву, перехопила система "Залізний купол".

Зверніть увагу! ХАМАС почав використовувати нову ракету, яка здатна подолати орієнтовно 250 кілометрів. Бойовики заявили, що тепер зможуть вражати будь-яку точку Ізраїлю. Ракета називається "Ayyash 250" в честь експерта з тероризму.

Бойовики ХАМАСу заявили, що вони можуть завдати удару по будь-якому аеропорту Ізраїлю. Також відомо, що Мухаммед Дейф від імені командувача військового крила ХАМАС закликав "міжнародні авіакомпанії негайно припинити польоти в будь-який аеропорт в окупованій Палестині".

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