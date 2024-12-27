Парламент Южной Кореи впервые объявил импичмент действующему президенту

Национальная ассамблея Южной Кореи единогласно проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су. Он пробыл на посту менее двух недель.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Это первый случай в истории страны, когда парламент объявил импичмент действующему президенту.

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Почему парламент проголосовал за импичмент Хан Док Су

Предложение об импичменте Хан Док Су было поддержано единогласно – 192 голоса "за" и ни одного "против".

Импичмент был инициирован оппозиционной Демократической партией (ДП), которая занимает 170 из 300 мест в парламенте. Депутаты подали соответствующее предложение после того, как исполняющий обязанности президента отказался назначить дополнительных судей в Конституционный суд, который должен вынести решение по делу об импичменте президента Юн Сок Йоля.

Среди других причин импичмента Хана оппозиция называет его причастность к введению военного положения по инициативе Юна и отказ обнародовать два законопроекта о специальном прокуроре, направленные на расследование действий Юна и первой леди Ким Кэон Хи.

В издании отметили, что Демократическая партия ранее предупредила Хан Док Су, что инициирует импичмент, если он не утвердит их кандидатуры на должности судей Конституционного суда. Сейчас суд укомплектован лишь шестью из девяти судей, что является минимально необходимым для принятия ключевых решений, включая вопрос импичмента Юна. В то же время оппозиция настаивает на полном заполнении состава суда.

Сам Хан Док Су заявил, что не будет принимать таких решений, пока все политические стороны не придут к согласию относительно его полномочий в этом вопросе.