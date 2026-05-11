Об этом пишет АР.

Что известно о новом случае заражения?

Сообщается, что тест оказался положительным у одного из 17 американцев. Представители здравоохранения США отметили, что у него нет никаких симптомов.

Самолет, на борту которого находились американцы, должен был прибыть в Омаху, штат Небраска, утром понедельника, 11 мая.

"Один пассажир будет доставлен в отделение биоизоляции Небраски по прибытии, а другие пассажиры – в Национальный карантинный отдел для обследования и мониторинга. Пассажир, который направляется в отделение биоизоляции, получил положительный результат теста на вирус, но не имеет симптомов", – сказала Кайла Томас, пресс-секретарь больницы Nebraska Medicine, которая будет помогать ухаживать за пассажирами.

У еще одного французского путешественника проявились симптомы возбудителя на борту самолета, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню. Всех из этой группы поместили в строгую изоляцию.

Напомним, что с начала вспышки умерли 3 человека. Это – муж и жена из Нидерландов и женщина из Германии. Еще 5 инфицированных ранее покинули судно.



Первая смерть произошла 11 апреля прямо на борту, вторая – 26 апреля в Йоханнесбурге, куда 69-летняя нидерландка слетела с острова Святой Елены, а третья – 2 мая снова на борту.



Двое британцев лечатся в Нидерландах и Южной Африке. Еще один британец – на острове Тристан-да-Кунья, куда британские армейские медики доставили запасы, прыгнув с парашютом.



Часть экипажа, а также тело одного пассажира остается на корабле, который будет направляться в Нидерланды, где его будут дезинфицировать.



Пассажиры и члены экипажа, что высаживались, оставили свой багаж. Им разрешили взять только небольшую сумку с предметами первой необходимости, мобильным телефоном, зарядным устройством и документами.

Есть ли угроза вспышки пандемии?

Официальные лица здравоохранения говорят, что риск для населения низкий.

В частности, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус повторил, что широкая общественность не должна беспокоиться о вспышке.

Мы много раз повторяли один и тот же ответ. Это не очередной COVID. И риск для населения низкий. Поэтому они не должны бояться и не должны паниковать,

– говорил он.

Обещают, что все пассажиры будут под наблюдением.

ВОЗ рекомендует, чтобы страны, гражданами которых являются туристы, обеспечили активный мониторинг и дальнейшее наблюдение: ежедневные проверки здоровья дома или в специализированном учреждении.

"Мы оставляем это на усмотрение самих стран, чтобы они разрабатывали собственную политику. Но наши рекомендации очень четкие", – сказала Мария ван Керхове, главный эпидемиолог организации.

Напомним, что на борту были граждане Нидерландов, Индии, Германии, Аргентины, Бельгии, Греции, Португалии, Украины, Филиппин, Черногории и др.

Великобритания уже заявила, что пассажиры будут 72 часа на карантине, а затем проведут 6 недель самоизоляции.

Франция планировала действовать по аналогичному протоколу, но впоследствии заявила, что 5 пассажиров будут оставаться в больнице "до дальнейших распоряжений".

ВОЗ считает, что первое заражение хантавирусом произошло еще до начала круиза, а потом он передался между людьми на борту судна.

"Согласно информации, предоставленной экспертами, которые поднялись на борт судна, гигиенические и экологические условия являются надлежащими, и они не обнаружили грызунов, поэтому передача через контакт с грызунами на борту маловероятна", – говорится в отчете специалистов.

В то же время все пассажиры MV Hondius считаются контактами высокого риска в качестве меры предосторожности.

Ежегодно из Аргентины и Чили, родины вируса, прибывает более 500 круизных судов, однако вспышка этой болезни никогда не случалась на европейской территории, поэтому вероятность того, что это произойдет в связи с этим судном, маловероятна,

– заявили в министерстве здравоохранения Испании.

Как распространяется хантавирус?

Хантавирус обычно распространяется, когда люди вдыхают загрязненные остатки помета грызунов. Болезнь почти не передается между людьми. Но Andes virus, обнаружен во время вспышки на круизном лайнере, таки может распространяться от человека к человеку в редких случаях.

Представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавирусной инфекции.

Симптомы обычно проявляются через 1 – 8 недель после заражения. Специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины объяснили, что хантавирусная инфекция может сопровождаться высокой температурой, сильной головной болью, тошнотой, болью в пояснице и проблемами с мочеиспусканием.

В тяжелых случаях могут начаться кровотечения, острое поражение почек или дыхательная недостаточность.

Один из самых тяжелых вариантов течения болезни сопровождается высокой температурой, сильным истощением, болью в мышцах и голове, а затем – серьезными нарушениями работы почек.

Другая форма инфекции сначала похожа на обычную вирусную болезнь, но через несколько дней может быстро перейти в тяжелое поражение легких. Начинается сильная одышка, накапливается жидкость в легких и развивается острая дыхательная недостаточность.

В настоящее время ученые работают над несколькими подходами к вакцинации и терапии хантавирусов. Но это затягивается годами из-за недостатка финансирования.