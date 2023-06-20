Налоговые махинации и незаконное владение оружием: сын Байдена признал свою вину в преступлениях

Сын действующего президента США Джо Байдена – Хантер Байден – признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием. Относительно последнего, Байден-младший заключил соглашение с федеральными прокурорами, которое, вероятно, спасет его от тюрьмы.

Так, из судебных документов следует, что решение о признании вины было принято в рамках соглашения с министерством юстиции. Это соглашение должно быть одобрено судьей, однако когда Хантер Байден предстанет перед судом, пока неизвестно.

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Что известно о деле Хантера Байдена

53-летний Хантер Байден находится под следствием по налоговым делам с 2018 года. Его обвинили по двум пунктам в умышленной неуплате прибыльного налога, но известно, что в 2020 году он погасил все обязательства.

Третье обвинение связано с хранением огнестрельного оружия 2018 года, которым он владел при употреблении кокаина. В то же время, согласно заключенному соглашению, Хантера Байдена не будут преследовать за это, если он согласится на медикаментозное лечение и наблюдение.

Обвинения были подробно изложены по уголовному делу в окружном суде штата Делавер, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный экспрезидентом Дональдом Трампом, ведет расследование.

Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк в свою очередь заявил, что соглашение с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование против сына президента, которое ведется Министерством юстиции.

Хантер возьмет на себя ответственность за два случая невыполнения налоговых платежей в соответствии с соглашением о признании вины. Хантер считает, что важно взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он допустил во время периода потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения своего выздоровления и движения вперед,

– сказал адвокат Байдена.

Как это событие прокомментировал сам президент

Джо Байден выразил поддержку своему сыну, согласившемуся признать вину.

"Президент и первая леди США любят и поддерживают своего сына, поскольку он продолжает восстанавливать свою жизнь. Дальнейших комментариев у нас не будет", – говорится в заявлении Белого дома.

Хантер Байден ранее работал юристом и лоббистом, в том числе за границей. В 2014 году его уволили из ВМС США после положительного теста на кокаин. О проблемах с алкоголизмом и злоупотреблениях психоактивными веществами сын политика-демократа писал в своих мемуарах, вышедших два года назад.