Налоговые махинации и незаконное владение оружием: сын Байдена признал свою вину в преступлениях
Источник:CNN
Сын действующего президента США Джо Байдена – Хантер Байден – признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием. Относительно последнего, Байден-младший заключил соглашение с федеральными прокурорами, которое, вероятно, спасет его от тюрьмы.
Так, из судебных документов следует, что решение о признании вины было принято в рамках соглашения с министерством юстиции. Это соглашение должно быть одобрено судьей, однако когда Хантер Байден предстанет перед судом, пока неизвестно.
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Что известно о деле Хантера Байдена
53-летний Хантер Байден находится под следствием по налоговым делам с 2018 года. Его обвинили по двум пунктам в умышленной неуплате прибыльного налога, но известно, что в 2020 году он погасил все обязательства.
Третье обвинение связано с хранением огнестрельного оружия 2018 года, которым он владел при употреблении кокаина. В то же время, согласно заключенному соглашению, Хантера Байдена не будут преследовать за это, если он согласится на медикаментозное лечение и наблюдение.
Обвинения были подробно изложены по уголовному делу в окружном суде штата Делавер, где прокурор США Дэвид Вайс, назначенный экспрезидентом Дональдом Трампом, ведет расследование.
Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк в свою очередь заявил, что соглашение с федеральными прокурорами "решит" длительное уголовное расследование против сына президента, которое ведется Министерством юстиции.
Хантер возьмет на себя ответственность за два случая невыполнения налоговых платежей в соответствии с соглашением о признании вины. Хантер считает, что важно взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он допустил во время периода потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения своего выздоровления и движения вперед,
– сказал адвокат Байдена.
Как это событие прокомментировал сам президент
Джо Байден выразил поддержку своему сыну, согласившемуся признать вину.
"Президент и первая леди США любят и поддерживают своего сына, поскольку он продолжает восстанавливать свою жизнь. Дальнейших комментариев у нас не будет", – говорится в заявлении Белого дома.