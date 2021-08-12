Хотели шантажировать: сын Байдена заявил, что российские "наркодилеры" украли его ноутбук
Источник:Daily Mail
Сын главы США Хантер Байден заявил, что российские "наркоторговцы" в 2018 году украли его ноутбук. Сделали они это с целью шантажа.
Слова Байдена-младшего цитирует Daily Mail, в распоряжении которой оказалось достаточно провокационное видео, снятое в 2019 году.
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О каком видео идет речь
На видео Хантер Байден и секс-работница ведут беседу. Мужчина на видео рассказывает, что "наркоторговцы украли один из его ноутбуков в тот момент, когда он был близок к передозировке в гостиничном номере в Лас-Вегасе". По его словам, ноутбук похитили трое мужчин, которые в тот момент находились в номере.
Я пошел в джакузи один. Итак, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там. Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была российская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка,
– рассказал якобы Хантер.
По словам рассказчика, на ноутбуке была информация личного, даже интимного характера. Поэтому, можно предположить, что воры рассчитывали шантажировать сына президента США.
Наркозависимость сына Джо Байдена
- Ранее Хантер Байден рассказал, что употреблял наркотики с экс-мером Вашингтона. Сын президента также признался, что курил пармезан вместо наркотиков.
- Известно, что сын главы Белого дома много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости, иногда у него наблюдалась острая ломка.
- По словам Байдена-младшего, из-за этого он готов был принять то, что даже отдаленно напоминало наркотик.