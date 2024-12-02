Байден помиловал своего сына Хантера за преступления: Трамп резко раскритиковал такое решение

Действующий американский президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, которому в этом месяце вынесли приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и налоговыми правонарушениями.

Об этом он объявил в воскресенье, 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В свою очередь Дональд Трамп назвал это нарушением правосудия и злоупотреблением властью.

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Что известно о помиловании Байденом своего сына

Президент США Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена. Как отмечает CNN, новоизбранный президент Дональд Трамп не сможет отменить соответствующий официальный указ, несмотря на свое недовольство.

Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. Это "полное и безусловное помилование,

– заявил действующий американский лидер.

Таким образом, помиловав своего сына, Джо Байден отказался от публичного обещания, которое он неоднократно давал до и после выхода из президентской гонки 2024 года. Он и его администрация отрицали вероятность помилования Хантера Байдена или даже смягчения его приговора.

По данным издания, Хантер Байден не будет осужден за свои преступления, и это исключает любые шансы на то, что его отправят в тюрьму, После того, как судьи, которые рассматривают его дела, получат уведомление о помиловании, они, скорее всего, отменят слушания по вынесению приговора.

Известно, что слушания были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и 16 декабря по делу о налогах. Свое решение Байден объяснил тем, что его сына "избирательно и несправедливо преследовали", заявив, что "с Хантером обращались иначе", чем с людьми, совершающими подобные преступления.

В то же время Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал по этому поводу следующее: "Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, тех, кого я называю "заложниками 6 января", которые уже несколько лет находятся в заключении? Это вопиющее злоупотребление и нарушение правосудия!". Заложниками республиканец называет участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Напомним, что еще летом прошлого года Хантер Байден признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием. Он находился под следствием по налоговым делам с 2018 года. В том же году его обвинили в хранении огнестрельного оружия во время употребления кокаина.