Хаос в аэропорту Кабула: погибли 7 человек, военный США пострадал – СМИ
Источник:CNN
Ситуация в аэропорту Кабула 16 августа остается сложной. Американские военные застрелили 2 мужчин, которые первые открыли огонь, пытаясь попасть на территорию аэропорта.
Что известно о погибших на аэродроме
Пока неизвестно, были ли убитые мужчины талибами. В США отмечают, что это – единичный инцидент.
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Кроме того, один американский военный получил огнестрельное ранение в результате другой стрельбы в аэропорту. Однако эту информацию пока официально не подтвердили.
По данным Associated Press, в результате хаоса из-за эвакуации в аэропорту погибли 7 человек.
В то же время талибы заявили, что схватили более 60 человек на аэродроме. Их подозревают в "совершении ограблений". Неизвестно, как террористы их накажут. На видео видно, что талибы шеренгой посадили людей под зданием.
Талибы задержали более 60 человек в аэропорту: видео
Люди штурмуют аэропорт
На видео с места происшествия видно, что люди перелезают через забор, чтобы попасть в аэропорт. Они держатся за веревку и преодолевают высокий забор в надежде покинуть захваченный талибами город.
Смотрите видео, как люди пытаются попасть в аэропорт:
Главное о ситуации в Афганистане
- Талибы захватили Кабул 15 августа. С тех пор в городе царит анархия и мародерство. Люди боятся выходить из домов, чтобы не стать жертвами боевиков.
- В то же время президент Афганистана покинул свой народ на произвол судьбы и бежал из страны. Мол, чтобы "избежать кровопролития".
- Жители города пытаются бежать из страны. Единственный шанс – вылететь самолетом из аэропорта Кабула. Поэтому там образовался страшный хаос. Впоследствии аэродром отменил все рейсы, кроме военных.
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