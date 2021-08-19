Хаос в аэропорту Кабула продолжается: талибы указали людям без паспортов и виз покинуть аэродром

Ситуация в аэропорту Кабула 19 августа остается сложной. Боевики "Талибана" приказывают гражданам без паспортов и виз покинуть территорию аэропорта.

Участники радикального движения по состоянию на утро 19 августа контролируют внешний периметр здания аэропорта, ситуация внутри – не лучше.

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В аэропорту Кабула и дальше царит хаос

Талибы разгоняют афганцев, которые пытаются уехать из страны. На обнародованных с территории аэропорта видео слышны крики и выстрелы. Представители "Талибана" приказывают гражданам без паспортов и виз немедленно покинуть территорию аэропорта.

Талибы не дают афганцам возможности уехать: видео

Кроме этого, всю ночь на 19 августа тысячи женщин штурмовали здание аэропорта с надеждой покинуть страну.

Штурм аэропорта женщинами: смотрите видео

Подсчитали количество жертв

Издание Sky News со ссылкой на талибов сообщает, что с 15 августа в международном аэропорту Кабула погибли 12 человек. Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Ситуация в Афганистане: последние новости

Боевики "Талибана" 15 августа захватили Кабул. Люди в стране были испуганы, так как талибы известны особенно жестокими наказаниями.

Само радикальное движение уверяло, что не собирается совершать самосуд над афганцами. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.

Однако 18 августа боевики открыли огонь по митингующим, которые вышли на акцию поддержки национального флага в афганской провинции Нангархар. В результате погибли по меньшей мере 2 человека.