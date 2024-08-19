В эфире 24 Канала главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что это за ракета и какие возможности она открывает для украинских пилотов.

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"Будем очень надеяться, что в Вашингтоне будет принято решение о передаче JASSM. К тому же о том, что эти ракеты должны быть переданы с F-16 говорили почти сразу с первыми упоминаниями об истребителях", – сказал Катков.

Почему Украине нужны JASSM

Крылатая ракета JASSM – это главная ракета Воздушных сил США, которая используется именно с тактических самолетов, в частности F-16. Дело в том, что это единственная крылатая ракета, которая интегрирована под F-16.

Под истребитель не интегрированы ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, поэтому если речь идет о том, что этот самолет должен выполнять дальнобойные удары по оккупированной, или российской территории, то единственный шанс – это получить ракеты JASSM и подвесить их под крыло,

– отметил главный редактор Defense Express.

JASSM по своим возможностям, размеру и типу боевой части, средством прорыва противовоздушной обороны, малозаметностью, системами наведения тождественна Storm Shadow/SCALP-EG.

Ракета JASSM в версии A имеет дальность 370 километров. Это уже старая версия. Сейчас в производстве версия JASSM-ER с дальностью около 900 километров.