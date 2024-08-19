В етері 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що це за ракета і які можливості вона відкриває для українських пілотів.

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"Будемо дуже сподіватися, що у Вашингтоні буде ухвалене рішення про передачу JASSM. До того ж про те, що ці ракети мають бути передані до F-16 говорили майже одразу з першими згадками про винищувачі", – мовив Катков.

Чому Україні потрібні JASSM

Крилата ракета JASSM – це головна ракета Повітряних сил США, яка використовується саме з тактичних літаків, зокрема F-16. Річ у тім, що це єдина крилата ракета, яка інтегрована під F-16.

Під винищувач не інтегровані ракети Storm Shadow/SCALP-EG, тому якщо йдеться про те, що цей літак має виконувати далекобійні удари по окупованій, чи російській території, то єдиний шанс – це отримати ракети JASSM й підвісити їх під крило,

– зазначив головний редактор Defense Express.

JASSM за своїми можливостями, розміром й типом бойової частини, засобом прориву протиповітряної оборони, малопомітністю, системами наведення тотожна Storm Shadow/SCALP-EG.

Ракета JASSM у версії A має дальність 370 кілометрів. Це вже стара версія. Зараз у виробництві версія JASSM-ER з дальністю близько 900 кілометрів.