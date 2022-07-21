Оккупанты мощно обстреляли густонаселенный район Харькова: все, что известно об атаке 21 июля

российские военные утром 21 июля нанесли жуткий артиллерийский удар по Харькову. Враг попал в медицинское учреждение. Известно о раненых и нескольких погибших.

Утро 21 июля было неспокойным для жителей Харькова. Они едва оправились после ночных взрывов и сирен, но враг решил на этом не останавливаться. Поэтому в очередной раз открыл огонь по мирному и безоружному населению города, передает 24 канал.

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Сначала были взрывы

Поскольку это была очередная артиллерийская атака по Харькову, то поначалу горожане слышали взрывы. О них корреспонденты сообщили в 09:29, а уже в 09:30 прозвучала воздушная тревога в городе. Через несколько минут поступила информация, собственно, о возможном артобстреле областного центра.

После этого поступило сообщение от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. Он отметил важность пребывания в укрытии. Кроме того, чиновник попросил жителей города не выходить на улицы, если в этом нет необходимости.

Позднее сообщение опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что российские захватчики били по одному из самых густонаселенных районов города.

Вскоре пришли сообщения от очевидцев. В социальных сетях обсуждали сильный пожар, вспыхнувший в городе. Также горожане рассказали, что в небо поднялись как минимум несколько столбов дыма.

Оккупанты попали в медицинский центр

Позже поступили дополнительные сведения от мэра Харькова. Он рассказал, что российские захватчики попали в одно из медицинских учреждений города. Также стало известно, что для атаки враг использовал РСЗО "Ураган".

Враг забрал жизни нескольких человек

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 19 раненых, а также 2 погибших в результате обстрела города. Соответствующие данные предоставил Областной центр экстренной медицинской помощи. Среди раненых – 1 ребенок. Также медики борются за жизнь еще 4 пострадавших. Они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Что касается медицинского центра, в который попал враг, то говорится о частном стоматологическом кабинете. Он расположен в жилом доме. К счастью, на момент попадания в помещении не было никого.

На местах вражеской атаки продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи. Также не прекращают свою работу другие спецслужбы.

Движение транспорта в городе изменят

В результате обстрелов определенных изменений претерпевает движение общественного транспорта. Пока временно не будут курсировать поезда на Салтовской линии метрополитена.

Также в пресс-службе предприятия напомнили об обновленном маршруте этой линии. Согласно ему, поезда курсируют от станции "Исторический музей" до станции "Академика Барабашова" и обратно.

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