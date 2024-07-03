Россияне ударили КАБами по частным домам в Харькове: среди пострадавших есть дети

Российские военные не прекращают обстрелов Харькова. Так, 3 июля оккупанты в очередной раз нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами.

Вражеские снаряды полностью разрушили частные дома, и, к сожалению, есть пострадавшие. Что известно о них и в каком они состоянии – передает 24 Канал.

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Кто пострадал в результате ударов по Харькову

Оккупанты ударили по Харькову около 16:00 3 июля. Так, российские КАБы разрушили частные дома в Киевском районе города. В общем зафиксировали по меньшей мере 3 авиаудара. К сожалению, также есть пострадавшие.

По состоянию на 17:10 3 июля известно о 6 пострадавших, среди которых есть дети. Так, 8-летний мальчик, 74-летняя женщина и 75-летний мужчина получили травмы различной степени и были госпитализированы. Стоит добавить, что ребенок оказался под завалами частного дома, однако мальчика удалось быстро деблокировать.

Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте. Также к медикам обратились еще 2 женщины, которые получили помощь на месте и не нуждались в госпитализации. У них диагностировали острую реакцию на стресс.

Игорь Терехов добавил, что 6 пострадавших – это люди из двух мест прилетов.

Сейчас на месте российской атаки продолжают работать все спецслужбы, ведь под завалами могут быть люди. В частности, ранее сообщалось, что под завалами частного дома может быть еще один ребенок. Впоследствии эта информация не подтвердилась.