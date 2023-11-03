Харьков атаковали "Шахеды": есть попадания по гражданским объектам

Российские захватчики в ночь со 2 на 3 ноября пустили беспилотники "Шахед" на территорию нашего государства. В конце концов, взрывы прогремели и в Харькове.

Наконец стало известно, что враг попал по гражданским объектам в украинском городе. На место происшествия отправились оперативные службы.

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В Харькове попадание по гражданским объектам

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена еще в 22:37 2 ноября. Тогда воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении области. В конце концов, в самом Харькове несколько раз раздавались взрывы.

Мониторинговые телеграм-каналы говорили о работе украинской противовоздушной обороны по враждебным объектам. В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по городу.

Имеются прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели,

– написал он.

В то же время он подчеркнул, что информация о пострадавших еще уточняется.

Об атаке по городу также высказался и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что, кроме попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове, зафиксировали также и попадание по населенному пункту Харьковского района. Там возник пожар.

Раньше взрывы слышали и в Кропивницком

Во время воздушной тревоги 2 ноября взрывы прогремели в городе Кропивницкий. До этого Воздушные силы предупреждали о возможном движении ракет по направлению к Кировоградской области.

По данным одного из мониторинговых каналов, оккупанты могли атаковать город ракетой воздушного базирования Х-59. Уже в 23:17 отмечали, что отбой по ракетной угрозе, однако в регионы осталась угроза атаки дронами-камикадзе.

Следует отметить, что масштабная воздушная тревога в Украине продолжалась с вечера 2 по ночь 3 ноября. Враг в очередной раз запустил свои беспилотники "Шахед" по разным направлениям и пытался атаковать разные области нашего государства.