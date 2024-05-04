Харьков атаковали "Шахедами", масштабы обстрелов: хронология 801 дня войны
Вторжение России в Украину продолжается уже 801 день. Все эти дни Силы обороны отважно защищают нашу независимость и территориальную целостность от рук захватчиков. Сейчас ситуация на фронте сложная и динамичная. Враг прибегает к циничным ракетным обстрелам.
Подробно о ситуации в стране по состоянию на 4 мая: главные события дня, обстановку на фронте, потери противника, дипломатические победы и последствия российских атак – читайте в материале 24 Канала.
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Россияне ночью атаковали Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Шахед" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. В Воздушных Силах отчитались о сбитии всех 13 ударных БпЛА в пределах Харьковской и Днепропетровской областей. Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы. Громко было в Джанкое, Евпатории, Первомайском, Красноперекопске и других населенных пунктах. Оккупанты заявили о сбитии 15 –17 ракет. Мониторинговые каналы писали, что в 2:04 останавливали движение машин на Крымском мосту. Ориентировочно в 2:17 мост открыли снова. Ориентировочно в 00:47 в Харькове прогремели взрывы. Предварительно Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА направляется с Белгородщины курсом на юго-запад. Ориентировочно в 00:14 в мониторинговых телеграмм-каналах написали о первых двух дронах неустановленного типа, в 00:31, что враг запустил еще два беспилотника. В регионе работала ПВО. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся вражеским атакам. Зафиксировано два прилета "Шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района. К сожалению, по состоянию на 1:51 мэр сообщил о трех раненых, среди них – один ребенок. В результате падения обломков сбитых "Шахедов" вспыхнуло гражданское двухэтажное офисное здание. В Павлограде Днепропетровской области слышали взрывы – город атаковали "Шахеды". Воздушные силы сообщили, что работает ПВО. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что часть "Шахедов", запущенных врагом, летела в южном направлении курсом на Днепропетровщину. Взрывы в Павлограде прогремели ориентировочно в 1:13 4 мая. Уже в 1:21 местные телеграмм-каналы написали, что Павлограде после взрывов частично исчез свет.
ПВО ночью сбила 13 "Шахедов"
Ночью в Крыму было шумно
Харьков подвергся атаке
Павлоград подвергся атаке
Россияне ночью атаковали Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Шахед" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300.
В Воздушных Силах отчитались о сбитии всех 13 ударных БпЛА в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы. Громко было в Джанкое, Евпатории, Первомайском, Красноперекопске и других населенных пунктах. Оккупанты заявили о сбитии 15 –17 ракет.
Мониторинговые каналы писали, что в 2:04 останавливали движение машин на Крымском мосту. Ориентировочно в 2:17 мост открыли снова.
Ориентировочно в 00:47 в Харькове прогремели взрывы. Предварительно Воздушные силы сообщили, что группа вражеских БпЛА направляется с Белгородщины курсом на юго-запад.
Ориентировочно в 00:14 в мониторинговых телеграмм-каналах написали о первых двух дронах неустановленного типа, в 00:31, что враг запустил еще два беспилотника.
В регионе работала ПВО.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся вражеским атакам. Зафиксировано два прилета "Шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района.
К сожалению, по состоянию на 1:51 мэр сообщил о трех раненых, среди них – один ребенок.
В результате падения обломков сбитых "Шахедов" вспыхнуло гражданское двухэтажное офисное здание.
В Павлограде Днепропетровской области слышали взрывы – город атаковали "Шахеды". Воздушные силы сообщили, что работает ПВО. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что часть "Шахедов", запущенных врагом, летела в южном направлении курсом на Днепропетровщину.
Взрывы в Павлограде прогремели ориентировочно в 1:13 4 мая.
Уже в 1:21 местные телеграмм-каналы написали, что Павлограде после взрывов частично исчез свет.