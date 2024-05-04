Харьков атаковали "Шахедами", масштабы обстрелов: хронология 801 дня войны

Вторжение России в Украину продолжается уже 801 день. Все эти дни Силы обороны отважно защищают нашу независимость и территориальную целостность от рук захватчиков. Сейчас ситуация на фронте сложная и динамичная. Враг прибегает к циничным ракетным обстрелам.

Подробно о ситуации в стране по состоянию на 4 мая: главные события дня, обстановку на фронте, потери противника, дипломатические победы и последствия российских атак – читайте в материале 24 Канала.

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