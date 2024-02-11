Чествование жертв российского террора: в Харькове 11 февраля объявили Днем траура

В Харькове 11 февраля объявили Днем траура по погибшим от российских атак. В городе приспустят государственные флаги, а в заведениях будет запрещено звучание развлекательной музыки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он добавил, что в результате российского террора погибло 7 человек, а еще трое – пострадали, передает 24 Канал.

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В Харькове – День траура

Враг не прекращает циничных атак по Харьковской области и наносит массированные удары. Ночью 10 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Харьков, из-за чего произошел пожар на АЗС и вспыхнули десятки домов. К сожалению, были жертвы, среди которых – младенец. После трагической атаки в Харькове объявили День траура.

Ночью (10 февраля – 24 Канал) был обстрел города Харькова, и как результат этого обстрела произошло возгорание частных домов. В общем сгорели 15 жилых домов. К сожалению, погибло семь человек, из них трое детей. И завтра в Харькове будет день траура. Мы объявим об этом,

– сообщил Терехов.

Он также добавил, что в Харькове пострадали три человека в результате ночной атаки – две женщины и мужчина, который получил 50% ожогов тела.

Жуткая атака по Харькову 10 февраля

В ночь на 10 февраля оккупанты с особой жестокостью атаковали Харьковскую область. Один из дронов-камикадзе попал в АЗС, из-за чего произошла утечка топлива и вспыхнул масштабный пожар. Полностью выгорело по меньшей мере 15 домов и складское помещение.

К сожалению, есть погибшие. Так, во время атаки 10 февраля погибло 7 человек, среди которых – трое детей. Самой маленькой жертве было всего 6 месяцев. В результате жестокой атаки россиян идентифицировать малыша не удастся, ведь не осталось никаких биологических материалов – кости младенца буквально превратились в пепел.

Все трое детей были из одной семьи – прокурора Ольги Путяниной. Известно, что тело погибшего мужчины обнаружили в коридоре, а женщина с тремя детьми пыталась спастись в ванной комнате. К сожалению, семья оказалась в огненной ловушке и не смогла спастись.

. В День траура в городе в знак скорби по погибшим должны приспустить государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. Кроме того, также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и тому подобное.