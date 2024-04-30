Харьков находится под атакой россиян: в городе слышны взрывы

Днем 30 апреля российские войска в очередной раз атаковали Харьков. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Впоследствии также появились информация, об угрозе применения КАБов в регионе. Предварительно, в городе два прилета.

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Россияне атаковали Харьков

Воздушная тревога на Харьковщине была объявлена в 9:55. Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии они сообщили, что также есть угроза применения КАБов в регионе.

В Харькове слышны взрывы – город под ударом агрессора. Будьте осторожны,

– сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Информацию о том, что российские войска наносят удары по Харькову также подтвердил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Впоследствии Терехов рассказал, что в городе есть два прилета. Он также добавил, что оккупанты били по гражданским объектам.

"В Киевском районе – снова, как и вчера, попадания в районе жилой застройки", – заявил он.

По состоянию на 10:24 есть информация о том, что в результате атаки оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения в Холодногорском районе.

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