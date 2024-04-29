Оккупанты нанесли удар по Харькову: раненая женщина

Российские оккупационные войска не прекращают атаковать Харьков. Вечером 29 апреля город находится под вражеским обстрелом.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА. Детали об атаке оккупантов на Харьков расскажет 24 Канал.

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Харьков под обстрелом врага

Вечером в понедельник, 29 апреля, российские войска в очередной раз атакуют Харьков.

В Харьковской области раздавался сигнал воздушной тревоги в 17:45. Почти через полчаса, в 18:14, председатель Харьковской ОГА отметил, что оккупанты наносят удары по Харькову и району.

В то же время мэр Харькова также сообщил о взрывах в городе.

В Харькове серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны,

– отметил городской голова Игорь Терехов.

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Уже в 18:27 глава Харьковской ОГА сообщил, что российские войска нанесли удары по Киевскому району Харькова. Он отметил, что, предварительно, оккупационная армия атаковала КАБом.

К сожалению, ранения получила одна женщина. В ОВА отметили, что медики оказывают всю необходимую помощь.

До отбоя тревоги находитесь в укрытиях. Повторные пуски!,

– подчеркнул Синегубов.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.

Председатель Харьковской ОВА также отметил, что кроме Харькова, вражеские войска нанесли удары по меньшей мере 5 КАБами по населенным пунктам Харьковского района.

По состоянию на 18:36 пострадавших нет.

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