Убегал через окно на простынях: в Харькове будут судить мужчину, убившего товарища

В Харькове будут судить мужчину, который записал видео убийства своего товарища, а затем пытался скрыться с места преступления. Ему грозит пожизненное заключение

Убийство произошло 12 января 2023 во время бытовой ссоры. Раненого 45-летнего мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Смотрите также Эксглаве СБУ в Харьковской области Дудину грозит пожизненное за государственную измену

Как преступника обнаружили правоохранители

Во время ссоры мужчины употребляли алкоголь. Тогда же злоумышленник достал телефон и начал наносить удары ножом 45-летнему потерпевшему, снимая это все на видео.

После этого убийца стал продумывать план побега из квартиры, где совершил преступление. Следователи говорят, он решил ускользнуть через окно.

Квартира расположена на пятом этаже, поэтому обвиняемый связал несколько простынь и с их помощью пытался спуститься через оконный проем на улицу,

– сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако во время спуска харьковчанин не удержался и упал у дома. Там его заметила соседка потерпевшего, которая и вызвала полицию. В прокуратуре также отметили, что ранее 39-летний мужчина уже задерживался за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений.

Кадры с места преступления / Фото Харьковская областная прокуратура:

Преступления в Украине: последние новости