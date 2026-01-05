Каждые 6 минут раздавался громкий взрыв: страшные детали ракетных ударов по Харькову

Днем 5 января россияне массированно ударили по Харькову ракетами. В результате атаки, к сожалению, ранен один человек.

Корректировать ракеты мог российский дрон, который кружил над городом. Об этом подробнее рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что сейчас тип оружия устанавливают соответствующие службы.

Что известно об атаке на Харьков?

По предварительным данным, 5 ракет выпустили по Слободскому району Харькова. В прокуратуре сообщили, что уже изъяли обломки ракет и выясняют, их тип. В то же время могут быть и другие данные о воздушных целях, которыми атаковали город. Ведь в начале тревоги сообщали о беспилотнике, кружащем над Харьковом. Первый взрыв мог быть именно от него. Сейчас правоохранители устанавливают все детали атаки.

Также есть информация, что удары корректировали российский разведчик над городом.

Целью россиян была энергетическая инфраструктура города. После ударов на местах работают коммунальные службы, спасатели и полицейские.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что разрушения после прилетов являются очень сильными. Из-за атаки в городе наблюдаются перебои с электричеством в отдельных районах.

Атака продолжалась примерно полчаса. Каждые 6 минут раздавались громкие взрывы, которые слышали во всех районах города. К сожалению, стало известно об одном раненом. Это 58-летний мужчина, который работает на предприятии, расположенном неподалеку от эпицентра взрыва.

Стоит добавить, что с начала нового года Харьков почти ежедневно находился под российскими обстрелами.

