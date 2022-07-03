Оккупанты ракетами попали в объект критической инфраструктуры в Харькове
Источник:Олег Синегубов
Российские убийцы в 4 утра обстреливали Харьковскую область. Они пытаются занять утраченные позиции в области.
Об этом 3 июля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что в Харьковской области нет ни одного дня без российского террора.
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"Сегодня харьковчане проснулись в 4 утра от ракетных ударов оккупантов. Утром россияне попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района. Предварительно – пострадавших нет", – написал Синегубов.
Последствия утреннего обстрела Харьковской области / Фото со страницы Олега Синегубова
Детали обстрелов
Руководитель ОВА отметил, что россияне обстреляли частное домовладение в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении поблизости повылетали окна. К сожалению, есть потерпевшая – 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
Воронка от обстрела / Фото со страницы Олега Синегубова
Кроме этого, за последние сутки оккупанты били по Чугуевскому, Харьковскому, Богодуховскому и Изюмскому районах. В Чугуевском районе горели хозяйственные постройки, гаражи. Кроме этого, россияне обстреливали открытые территории.
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Областной центр экстренной медицинской помощи сообщил, что за последние сутки 4 человека ранены:
- Харьков – 1;
- Чугуевский район – 2;
- Харьковский район – 1.
Украинские защитники держат оборонительные позиции. На Харьковском направлении оккупанты пытаются оборонять занятые ранее позиции. Наши Вооруженные Силы успешно отбили штурм россиян неподалеку от Прудянки,
– сказал Синегубов.
Он отметил, что российские убийцы из артиллерии обстреливали районы Русской Лозовой, Перемоги, Верхнего Салтова, Замуловки, Волобуевки, Питомника, Прудянки.
Одно из сел в Харьковской области 3 июля / Фото со страницы Олега Синегубова
В Харьковской области есть пострадавшие / Фото со страницы Олега Синегубова
Наступление оккупантов
Россияне возобновили наступление в Харьковской области. В частности, на Изюмском направлении. Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что 1 июля оккупанты хотели перекрыть дорогу Харьков – Старый Салтов и отвести угрозу от Печенежского водохранилища. Это может позволить возобновить поставки для вражеских группировок возле Изюма.
Оккупанты шли на Барвенково, Долину, Богородичное и Святогорск. Арестович отметил, что у них нет успехов.
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