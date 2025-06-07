Были попадания в 9-этажку, предприятие: жуткие кадры последствий атаки на Харьков

В ночь на 7 июня россияне массированно атаковали Харьков всеми возможными типами вооружения. К сожалению, в городе фиксируют значительные повреждения, есть жертвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Харьковскую ОГА.

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Ночью враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и пригороду, вызвав разрушения и пожары.