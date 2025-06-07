Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Харківську ОВА.

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Вночі ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

Один з російських БпЛА влучив у багатоповерховий будинок в Основ'янському районі. Спалахнула пожежа у 12 квартирах на 7, 8 та 9 му поверсі. Рятувальники ДСНС врятували з-під завалів жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі.

У Київському районі фіксують влучання 40 дронів, 4 КАБів та 1 ракети по території цивільного підприємства – спалахнула пожежа на площі 1 гектар.

Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди, – вказали в ОВА.

Окрім цього у тому ж районі фіксують влучання "Шахедів" у дерево, приватний будинок і землю. Є інформація про загоряння.

Загалом ворог запустив по Харкові 53 безпілотники типу "Шахед", 4 КАБи і ракету.