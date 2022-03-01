Харьков победит, – мэр Терехов рассказал о новых бомбардировках и ситуации в городе

Российские кафиры все еще пытаются захватить Харьков. 1 марта не стало исключением. О ситуации в городе рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о новых атаках агрессора на город.

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Мэр Харькова рассказал о ситуации в городе

Он сообщил, что первый день весны, 1 марта, начался с бомбардировки Харьковской областной государственной администрации. Терехов добавил, что есть погибшие и многие раненые. Мэр заверил, что коммунальные службы в режим полной готовности.

Они работают, им очень тяжело. Но они выполняют свою работу и выполняют ее очень хорошо,

– рассказал Терехов.

По его словам, в городе частично удалось восстановить теплоснабжение и электроэнергию, работа продолжается. Мэр Харькова добавил, что хлебозаводы в городе продолжают работать.

Мы выпускаем продукцию, развозим ее, попадаем под обстрелы, но мужественные водители, низкий им за это поклон, работают. Мы продолжаем. Мы работаем. Мы живем. Мы держимся. Харьков – победит! Мы вместе! Мы – харьковчане!

– подчеркнул Терехов.

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