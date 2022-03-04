Харьков получает много гуманитарной помощи, город точно выстоит, – Терехов

Россия продолжает беспощадно бомбить Харьков. Однако городской глава Харькова заявляет, что город точно выстоит, ведь они получают много гуманитарной помощи.

Всю полученную помощь в Харькове сразу же раздают жителям.

Важно В Энергодаре прогремел сильный взрыв

Игорь Терехов посетил в больницах наших раненых военных и земляков.

Они все герои. Военные – потому что не жалеют своей жизни, защищая нас, мирных жителей. Харьковчане – потому что не теряют духа и верят в нашу победу,

– заявил мэр города.

Терехов также поблагодарил медиков и врачей Харькова, которые круглосуточно спасают жизни людей.

"Мы делаем все возможное, а иногда и невозможное. Потому что это Харьков, потому что это Украина. Мы вместе победим", – подытожил мэр города.

Добавим, что, по словам Терехова, враг целенаправленно разрушает инфраструктуру города Харькова:

"Стреляет в подстанции, чтобы навредить электроснабжению".

"Бьет по котельным, чтобы остановить теплоснабжение в городе".

"Враг бьет по жилым домам и убивает харьковчан".

В городе каждую минуту раздаются взрывы и выстрелы. Однако коммунальщики постепенно восстанавливают жизнедеятельность Харькова после ужасного разрушения. Но так как вражеские бомбардировки города еще не завершились, этим занимаются во время звуков взрывов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!