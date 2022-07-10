Долетает за секунды, но ВСУ работают на все 100%, – Синегубов о ракетных обстрелах Харькова

Ежедневно Харьков страдает от ракетных обстрелов российских убийц. Вооруженным Силам Украины удается обезвреживать часть ракет.

Об этом 10 июля рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что из-за территориальной близости к россии, вражеские ракеты попадают в цели за считанные секунды.

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"Поэтому времени для укрытия слишком мало. Еще раз обращаемся к жителям области быть максимально осторожными! Но хочу подчеркнуть: то количество ракет, которое к нам прилетает, далеко не равно количеству ракет, которые выпускают россияне. ВСУ работают на все 100%!", – рассказал Синегуб.

Где в области ведут активные боевые действия

По словам главы ОВА, линия фронта в Харьковской области не изменилась и россиянам не удается захватить новые территории. В настоящее время активные боевые действия продолжаются на северном и северо-восточном направлениях.

Наши ребята мужественно отбивают атаки, хоть и постоянно враг бьет по позициям и пытается продвинуться вперед. Мы ежедневно и круглосуточно работаем над укреплением обороноспособности области и, поверьте, готовы к развитию любых событий,

– отметил Синегубов.

Что происходило в Харьковской области за последние сутки

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в Чугуевском районе после обстрелов произошло 5 пожаров. За последние сутки это больше всего в области. На месте одного возгораний, в поселке Печенеги, нашли тело женщины. Также известно о двух раненых.

Кроме того, пожары в экосистемах после российских атак были в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах. В частности, в Богодуховском районе горели складские помещения. Огонь охватил площадь 3 тысячи квадратных метров.

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Харьков оккупанты обстреляли трижды. Две ракеты уложили по жилым домам в Основянском районе. Известно о семи пострадавших. Также 1 ракета попала в учебное заведение в Слободском районе. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Пиротехники ГСЧС отметили, что нашли 45 неразорвавшихся вражеских боеприпасов. Их успешно обезвредили.

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