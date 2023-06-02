Еще недавно была воронка от прилета снарядов: во дворе Харькова создали контактный мини-зоопарк

Азербайджанец открыл небольшой контактный зоопарк в одном из дворов Харькова. Еще недавно там была яма от прилета российского снаряда.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, мини-зоопарк открыли в Салтовке, которую в свое время беспощадно обстреливали российские оккупанты. Он расположен прямо в одном из двориков.

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Буквально недавно там была воронка от снаряда

Инициаторами открытия такой площадки стали азербайджанец Мушвиг Агаев, уже 12 лет проживающий в Украине, и его жена. Брат мужчины мобилизовался на войну и оставил ему птиц. Мушвиг решил сделать из этого небольшой контактный зоопарк в одном из дворов Салтовки, чтобы детям было веселее.

На месте зоопарка ранее разорвался российский снаряд. Теперь от него не осталось и следа. Обломки вычистили, все засыпали землей и высадили цветы.

Детям очень понравилось. Старшие тоже радовались. И мы радовались. Вот так сделали на радость харьковчанам. Раньше здесь прилетало много снарядов,

– рассказал Мушвиг Агаев.

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Ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня, в Харькове проходит много разных мероприятий и в укрытиях, и в метро, и под открытым небом. Психологи советуют родителям посещать такие мероприятия. Детям не хватает социализации, ведь школы на Харьковщине во многом закрыты.

Однако тут важно помнить о собственной безопасности. Если уже решили что-нибудь посетить, то обязательно стоит знать, где расположено ближайшее укрытие.

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