17 тысяч обедов в сутки: как в Харькове работает организация, кормящая украинцев во время войны

В Харькове неравнодушные люди еще с начала полномасштабного вторжения готовят обеды для всех нуждающихся. Они уже помогли десяткам тысяч жителей Харькова и области.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, сначала команда неравнодушных организовала большую кухню. А со временем все переросло в систему кухонь, где готовят обеды для пострадавших от войны.

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Все началось с 26 февраля 2022 года. И продолжается по сей день.

Бывало и по 17 тысяч обедов в сутки

Интересно, что команда состоит как из украинцев, так и с иностранцев, которые прекрасно сработались вместе. Во времена, когда российские оккупанты наносили очень много обстрелов, волонтеры готовили аж по 17 300 обедов в сутки.

Организация получают помощь с разных источником. К примеру, кухня сотрудничает с благотворительным фондом "Фрунзе-Быть добру" и с международной World Central Kitchen, которая помогает пострадавшим от стихийных бедствий.

Как одна сплоченная команда кормит тысячи жителей Харьковщины, пострадавших от войны: смотрите видео

За все время на большой кухне поработали 200 иностранцев со всего мира: от Северной и Южной Америки – до Китая. Один из них – канадец Фрэнсис, который до сих пор помогает местным жителям.

В первые 4 – 5 месяцев я готовил тут почти 3 тысячи обедов каждый день. Это – 3 тысячи каш или макарон с мясом. Затем – 3 тысячи салатов, десертов, супов. Обед у нас имеет 4 части. Всего – 12 тысяч пакетов. Сейчас у нас идет по 1 тысяче обедов. Это не сложно. У нас с начала войны тут работает хорошая команда,

– рассказал Фрэнсис.

Последние новости из Харькова: коротко

Один из волонтеров – 25-летний китаец Ричард. Он не только готовит для украинцев, пострадавших от войны. Мужчина также создает жизнерадостные муралы на поврежденных зданиях в районе Северная Салтовка в Харькове.