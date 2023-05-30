17 тысяч обедов в сутки: как в Харькове работает организация, кормящая украинцев во время войны
В Харькове неравнодушные люди еще с начала полномасштабного вторжения готовят обеды для всех нуждающихся. Они уже помогли десяткам тысяч жителей Харькова и области.
Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, сначала команда неравнодушных организовала большую кухню. А со временем все переросло в систему кухонь, где готовят обеды для пострадавших от войны.
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Все началось с 26 февраля 2022 года. И продолжается по сей день.
Бывало и по 17 тысяч обедов в сутки
Интересно, что команда состоит как из украинцев, так и с иностранцев, которые прекрасно сработались вместе. Во времена, когда российские оккупанты наносили очень много обстрелов, волонтеры готовили аж по 17 300 обедов в сутки.
Организация получают помощь с разных источником. К примеру, кухня сотрудничает с благотворительным фондом "Фрунзе-Быть добру" и с международной World Central Kitchen, которая помогает пострадавшим от стихийных бедствий.
Как одна сплоченная команда кормит тысячи жителей Харьковщины, пострадавших от войны: смотрите видео
За все время на большой кухне поработали 200 иностранцев со всего мира: от Северной и Южной Америки – до Китая. Один из них – канадец Фрэнсис, который до сих пор помогает местным жителям.
В первые 4 – 5 месяцев я готовил тут почти 3 тысячи обедов каждый день. Это – 3 тысячи каш или макарон с мясом. Затем – 3 тысячи салатов, десертов, супов. Обед у нас имеет 4 части. Всего – 12 тысяч пакетов. Сейчас у нас идет по 1 тысяче обедов. Это не сложно. У нас с начала войны тут работает хорошая команда,
– рассказал Фрэнсис.
Последние новости из Харькова: коротко
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жалуется на "тревожную" ситуацию в его регионе. Он не понимает, почему там иногда случаются обстрелы.
- Гладков пришел к особенно странным и наглым выводам. По его мнению, проблемы с обстрелами в Белгородской области может решить только оккупация Харьковщины.
- Интересно, что оккупанты даже не могут разобраться с россиянами из РДК и "Свободы России", которые часто заходят на территорию Белгородщины, а все равно посягают на чужие земли.
- Мэр Харькова Игорь Терехов ответил российскому губернатору. Он высмеял его абсурдное заявление.