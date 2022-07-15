Харьков снова под обстрелом: во время тревоги местные услышали несколько взрывов

россия продолжает свои обстрелы наших городов и сел. Во время тревоги в Харькове люди в очередной раз услышали несколько взрывов.

Город снова оказался под обстрелами, которые там не утихают с первых дней войны. Местные пишут о трех взрывах, сообщает 24 канал.

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Харьков под обстрелами

Жители города в 2:35 сообщали в соцсетях, что услышали три взрыва. По их словам, одна ракета не долетела. Она могла взорваться в полете или упасть где-нибудь в области.

Вместе с этим харьковчане следят и за пабликами вражеского российского города Белгород, откуда по ним выпускают ракеты. Там пишут, что снаряд на этот раз взорвался при взлете.

В 2 часа 48 минут раздался отбой воздушной тревоги в регионе. Официального подтверждения взрывов пока не последовало.

Что происходит на фронте в Харьковской области

По информации по вечернему возведению Генштаба ВСУ на 14 июля, враг все еще хочет удержать свои позиции на Харьковском направлении. Стреляют из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам. Кроме того, возле Василенкового и Шевченкового оккупанты вели воздушную разведку дронами типа "Орлан-10". Но наши военные отразили атаки врага в регионе.

Украинским героям также удается изрядно уничтожать врага на Харьковщине. ВСУ похвастались, что уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в этом направлении. Поработали для этого украинские артиллеристы совместно с подразделениями разведки Нацгвардии.

В то же время советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович уверял, что ВСУ нанесет оккупантам ответные удары. Таким будет возмездие за атаки на мирные города Украины и убийства наших людей. Но поскольку наша армия цивилизованная, то будут бить по складам врага и тем военным объектам, которые нужно уничтожать.

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